La Nina Olayının Doğal İklim Üzerindeki Etkileri

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden Önemli Açıklama

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMO), gezegenimizi etkileyecek soğutucu La Nina hava olayının bu yılın sonuna doğru %60 olasılıkla meydana geleceğini duyurdu.

Uzun Vadeli Hava Tahminleri

DMO, Ekim 2024 ile Şubat 2025 arasında La Nina olayının görülme ihtimalinin %60 olduğunu belirtti. Bu hava olayı, Pasifik Okyanusu'ndaki sıcaklıkların önemli ölçüde düşmesiyle birlikle rüzgar, basınç ve yağış gibi tropikal atmosfer koşullarında da değişikliklere yol açıyor.

La Nina'nın Etkileri

DMO, her La Nina olayının etkilerinin yoğunluğu, süresi ve geliştiği yıl gibi faktörlere bağlı olarak değiştiğini vurguladı. Genel olarak La Nina'nın, tropikal bölgelerde El Nino'nun tersine iklimsel etkiler yarattığı ifade edildi.

Küresel Isınma Üzerindeki Etkileri

DMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, "Haziran 2023'ten bu yana küresel sıcaklıkların artış göstermeye devam ettiğini görüyoruz. Kısa vadeli bir soğuma yaşansa bile, sera gazlarının etkisi nedeniyle küresel sıcaklıkların uzun vadeli trendini değiştirmeyecek" dedi. Saulo, ara dönemde La Nina'nın sağladığı soğutucu etkilere karşın, 2020’den 2023 başına kadar süren sürecin kaydedilen en sıcak yıllar olduğunu belirtti.

Aşırı Hava Koşulları

Son üç ayda nötr hava koşullarının hâkim olduğunu söyleyen Saulo, buna rağmen aşırı sıcaklıklar ve şiddetli yağışlar gibi olağanüstü hava olaylarının yaşandığına dikkat çekti.

İklim Değişikliği İle Mücadele

DMO, iklim değişikliği ile mücadelede dikkat çeken projelerinden biri olan "Herkes İçin Erken Uyarılar" projesinin, en önemli öncelikleri arasında yer aldığını sözlerine ekledi.