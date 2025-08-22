La Poste, ABD'ye Paket Gönderilerini Askıya Alıyor

25 Ağustos'tan itibaren uygulama başlayacak, 100 avro altı hediyeler hariç

Fransa Posta İdaresi (La Poste) yaptığı açıklamada, 25 Ağustos itibarıyla ABD'ye yönelik paket gönderimlerini askıya alacağını bildirdi.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre, kararın nedeni olarak ABD'nin gümrük kurallarının sıkılaştırılması gösterildi. La Poste, yeni kurallara uyum sağlamak için posta operatörlerine yeterli zaman verilmediğini belirtti.

Uygulama kapsamı dışında ise şahısların birbirlerine gönderdiği 100 avrodan düşük değerdeki hediyeler kalıyor; bu tür gönderimler etkilenmeyecek.

Gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın 27 Temmuz tarihinde AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulanacağını duyurmasıyla paralel gerçekleşti. Trump, "ABD, AB'nin otomobil ve diğer tüm ürünlerine doğrudan yüzde 15 gümrük tarifesi uygulayacak." demişti.