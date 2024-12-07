La Scala Tiyatrosu'nda Yeni Sezon Protestolarla Açıldı

Protestolarla Açılış: La Scala Tiyatrosu'nda Gergin Atmosfer

İtalya'nın dünyaca ünlü La Scala Tiyatrosu'nda yeni sanat sezonunun açılışı, protestolarla gölgelendi. Milano'da gerçekleştirilen açılışta, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetine ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı gösteriler düzenlendi.

Protesto Gösterileri Tiyatro Önünde

Yerel medyada yer alan haberlere göre, savaş karşıtı aktivist gruplar, gösterilerini La Scala Tiyatrosu önüne taşımayı hedefledi. Ancak, polis bariyerleri nedeniyle bu eylemlerini gerçekleştiremeyen protestocular, bazı meşaleleri polislere fırlattı.

Kırmızı Halı ve Gübresiz Protesto

Günün ilerleyen saatlerinde, başka bir grup, kapitalizm karşıtı ve Filistin destekçisi olarak tanımlandı. Söz konusu göstericiler, tiyatronun önüne kırmızı bir halı serip, ardından halının üzerine gübre dökerek bir mesaj iletmeye çalıştı. Gübrenin üzerine, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin fotoğraflarını yerleştirdiler.

“Savaşa Hayır” Diyerek Seslerini Yükselttiler

Protestocular, özellikle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı “savaşa hayır” sloganları atarak tepkilerini dile getirdi. La Scala Tiyatrosu'ndaki yeni sezonun ilk temsilinde ise ünlü İtalyan besteci Giuseppe Verdi’nin 4 perdelik eseri “La Forza del Destino (Kaderin Gücü)” sahnelendi.