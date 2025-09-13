La Vuelta 20. Etabı da İsrail Karşıtı Gösterilerle Sona Erdi

La Vuelta 20. etap yine İsrail karşıtı protestolarla tamamlandı

İspanya'da bu yıl İsrail'e yönelik protestolarla anılan bisiklet yarışı La Vuelta'nın sondan bir önceki 20. etabı, Gazze'deki olaylara tepki gösteren İspanyolların eylemleriyle sonlandı.

Etapta yaşananlar

Madrid'in yaklaşık 100 kilometre kuzeyinde, Robledo de Chavela–Puerto de Navacerrada dağlık bölgesinde düzenlenen 165,6 kilometrelik 20. etap boyunca bisikletçiler sık sık İsrail karşıtı gösterilerin arasından geçti. Parkurun geçtiği yerleşim bölgelerinin tamamı Filistin bayraklarıyla donatıldı; eylemciler "Soykırımı durdurun", "Katil Netanyahu" ve "Özgür Filistin" sloganları attı.

Gösterilerde, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü çocukları anan eylemler de yer aldı. Parkurun son 18 kilometresine girildiğinde yaklaşık 100 kişilik bir grup oturma eylemiyle yolu kesti ve bazı takım araçları durduruldu. Bisikletçiler yolun kenarından geçerek yarışa devam etti ve finişe ulaştı.

Etap boyunca dikkat çekici anlardan biri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın arkadaşı olarak bilinen Sylvan Adams'ın sahibi olduğu "Israel-Premier-Tech" adlı İsrail takımının varlığına yönelik tepkiler oldu; İsrail takımındaki sporcular bir kez daha forma üzerindeki "İsrail" yazısını çıkartarak yarışa katıldı.

Etap sonucu ve açıklamalar

La Vuelta'nın 20. etabını, genel klasmanda birinci durumda bulunan Danimarkalı Jonas Vingegaard kazandı. Vingegaard, daha önce yaptığı bir açıklamada protestolara ilişkin olarak: "İnsanlar bunu bir sebepten yapıyor. Olanlar korkunç. Sanırım protesto edenler seslerini duyurmak istiyor, bu yüzden medyanın onlara ses vermesi gerekiyor." demişti.

Güvenlik ve final

Yarış, protestolar nedeniyle daha önce iki kez erken bitirildi (3 Eylül Bilbao ve 9 Eylül Galiçya) ve bir etap da kısaltıldı (11 Eylül Valladolid). La Vuelta, yarın başkent Madrid'de yapılacak final yarışıyla sona erecek.

Final öncesinde çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla İspanyolların gösterilere katıldığı gözleniyor. Madrid Belediyesi, final güvenliği için 2 binden fazla polis ve jandarma'nın görev yapacağını açıkladı. İspanya hükümeti ise La Vuelta'da İsrail'in protesto edildiği barışçıl gösterilere desteğini birçok kez yineledi.