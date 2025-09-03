DOLAR
La Vuelta'da İsrail Karşıtı Protestolar Büyüyor — Israel-Premier Tech Hedefte

La Vuelta güzergahında İsrail'in Gazze politikalarına karşı gösteriler artıyor; Israel-Premier Tech takımı protestoların odağında, güvenlik önlemleri artırıldı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 11:38
La Vuelta'da İsrail Karşıtı Protestolar Büyüyor — Israel-Premier Tech Hedefte

La Vuelta'da İsrail karşıtı gösteriler sürüyor

İspanya bisiklet yarışı La Vuelta boyunca, İsrail'in Gazze'de işlediği iddia edilen suçlara tepki olarak düzenlenen protestolar hızla büyüyor. Yarışın İspanya etabında yerel halk, İsrail ekibi Israel-Premier Tech'i hedef alan gösteriler gerçekleştiriyor.

Yarışın kapsamı ve tepkilerin yoğunluğu

La Vuelta, 23 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında düzenleniyor; toplam 3 bin 151 kilometre ve 21 etap içeriyor. İlk etapları İtalya ve Fransa'dan geçtikten sonra yarış, 27 Ağustos'ta İspanya'ya giriş yaptı ve neredeyse her gün İsrail karşıtı gösteriler rapor edildi.

İspanya'nın çeşitli noktalarında düzenlenen eylemler, 2 Ağustos'ta Navarra bölgesindeki Belagua yerleşiminden geçen etapta binlerce kişinin Filistin bayrakları sallayarak İsrail takımını protesto etmesiyle dikkat çekti.

Takım sahipliği, güvenlik ve talepler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın arkadaşı olarak bilinen Sylvan Adams'ın sahibi olduğu 'Israel-Premier Tech'in La Vuelta'dan çıkarılmasını isteyen göstericiler, 'Soykırıma hayır' yazılı pankartlarla takımın yolunu kesmeye çalıştı. Polis, geniş güvenlik önlemleri aldı. Bugün yarışın Bask bölgesindeki Bilbao'dan geçmesi planlanıyor ve protestoların daha da büyüyerek devam etmesi bekleniyor.

Resmi açıklamalar ve STK girişimleri

İspanya Gençlik ve Çocuk Bakanı Sira Rego, La Vuelta Genel Direktörü Javier Guillen'den İsrail takımını yarıştan çıkarılmasını ve İsrail karşıtı gösterilere izin verilmesini talep etti. Rego, "İspanyolların, Gazze'de sistematik şiddet uygulayan İsrail'i protesto ettiğini ve göstericileri durdurmak için şiddet uygulayan polis memurları hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını" belirtti.

Aynı dönemde, İspanya'da Filistin'e destek veren sivil toplum kuruluşları (STK) La Vuelta'nın başlangıcında 'İsrail'e Spor Boykotu Platformu' adıyla bir girişim başlatarak, 'İsrail hükümeti savaş suçları işlemeye devam ederken, Gazze'de soykırım yaparken, İsrail'in spor müsabakalarına katılımı engellenmeli.' çağrısında bulundu.

