Laboratuvar Ortamında Vebaya Dirençli Kerevit Yavruları Yetiştirildi

Vebaya Dirençli Kerevit Yavruları Laboratuvar Ortamında Üretildi

Isparta'da bulunan Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (SAREM), üç yıl süren titiz çalışmalar sonucunda laboratuvar ortamında veba barındırmayan daha dirençli kerevit yavruları yetiştirmeyi başardı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı SAREM Kerevit Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilen projede, çevresel şartlara dayanıklı ve veba hastalığından ari kerevit üretimi hedeflendi. "Tatlısu ıstakozu" olarak da bilinen kerevit, ülkemiz için önemli bir ihraç ürünü olmasının yanı sıra, hastalıklarla mücadele edilmeden yetiştirilmesi güç bir türdür.

Projenin Detayları ve Uygulama Süreci

SAREM Müdürü Dr. Oğuz Yaşar Uzunmehmetoğlu liderliğindeki 10 kişilik ekip, Eğirdir Gölü’nden toplanan anaç kerevitlerin karın bölgesinden alınan yumurtaları, laboratuvar ortamında 4 ay boyunca kuluçkaya yatırdı. Bu süreçte uygulanan dezenfeksiyon yöntemleri sayesinde, kerevit vebasından uzak yavrular elde edildi.

Uzunmehmetoğlu, bu projeyle birlikte kerevitlerin yetiştiriciliğindeki en büyük engeli ortadan kaldırmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Daha önce anneleri tarafından kuluçka edilen yumurtaları ayırarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda, yaşama oranlarını %20’den %90’a çıkarmayı başardık. Bu da demektir ki, artık 10 kerevit yavrusundan 9'u sağlıklı bir şekilde yaşamlarına devam edebiliyor" dedi.

Gelecek Hedefleri

Uzunmehmetoğlu, projenin ilerleyen yıllarında ‘yumurtaları ne zaman ayırmalıyız’ gibi sorulara yanıt ararken, aynı zamanda kuluçka süreci ve uygun su debisini belirlemedeki başarılarına dikkat çekti. Gelecek hedeflerinin, kerevit türünü yetiştirmeye kazandırmak için gerekli adımları atmak olduğunu belirtti.

Bu önemli başarı, kerevit üreticileri için yeni bir umut doğuruyor ve Türkiye’nin tatlısu ürünleri pazarında daha büyük adımlar atmasına yardımcı olacak.

Isparta'da Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (SAREM) mühendislerince, üç yıl süren çalışmayla laboratuvar ortamında veba barındırmayan daha dirençli kerevit yavruları yetiştirildi. "Tatlısu ıstakozu" olarak da bilinen ve önemli ihraç ürünlerinden olan kerevitin, hastalıktan bertaraf edilebilmesi için "Kerevit Yumurtalarının Kuluçka Performansı" projesi hayata geçirildi.

Isparta'da Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (SAREM) mühendislerince, üç yıl süren çalışmayla laboratuvar ortamında veba barındırmayan daha dirençli kerevit yavruları yetiştirildi. "Tatlısu ıstakozu" olarak da bilinen ve önemli ihraç ürünlerinden olan kerevitin, hastalıktan bertaraf edilebilmesi için "Kerevit Yumurtalarının Kuluçka Performansı" projesi hayata geçirildi.