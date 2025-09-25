Ladakh'ta Leh'de Sokağa Çıkma Yasağı: Gösterilerde 4 Ölü, 50 Gözaltı

Leh'de güvenlik önlemleri artırıldı

Press Trust of India (PTI) ajansının haberine göre, Ladakh bölgesinin eyalet statüsüne kavuşturulması talebiyle dün başlayan gösterilerin ardından bölgedeki Leh kentinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Leh kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, çatışmalarda 4 kişi öldü ve 80'den fazla kişi yaralandı. Yetkililer, gösterilere karıştığı düşünülen en az 50 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Gösteriler, bölge halkının dükkanların, okulların ve resmi dairelerin kapalı tutulması çağrısına paralel olarak yürütülen ve daha önce açlık grevi yapan protestocuların eyalet statüsü talebini dile getirmek için başlattığı eylemler kapsamında başladı.

Ladakh, Hindistan ile Çin arasında sınır anlaşmazlıklarının yaşandığı bir bölge. Pakistan ise Cammu Keşmir'in bir parçası olarak gördüğü Ladakh'ın statüsünü tartışmalı kabul ediyor.