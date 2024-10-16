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Lafarge Çimento Şirketi Terör Finansmanı Suçlamasıyla Yargılanacak

Lafarge ve 4 eski yöneticisi, Suriye'de terör örgütüne finansman sağlama iddiasıyla yargılanacak.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 22:10
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 22:10
Lafarge Çimento Şirketi Terör Finansmanı Suçlamasıyla Yargılanacak

Fransız Çimento Devi Lafarge Yargı Önünde

Fransız çimento şirketi Lafarge, Suriye'deki faaliyetleri kapsamında terör örgütü finansmanı suçlamasıyla yargılanmaya hazırlanıyor. Şirketin 4 eski yöneticisiyle birlikte, terör örgütlerini finanse etmekle suçlanıyorlar.

Ortak Açıklama ve Soruşturma Detayları

Yolsuzlukla mücadele eden sivil toplum kuruluşu Sherpa ve Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi (ECCHR), Lafarge'ın Suriye'deki eylemlerine ilişkin ortak açıklamalarda bulundu. Üç sorgu hakimi, Lafarge ve eski yöneticilerin DEAŞ ve Nusra Cephesi gibi terör örgütleriyle ilişkilerinin, Avrupa Birliği’nin ambargosunu ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına karar verdi.

Mahkeme Süreci ve Önceki Gelişmeler

Lafarge ve yöneticileri Paris Temyiz Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Şirketin Suriye'deki operasyonları sırasında güvenlikten sorumlu eski çalışanları ve bir Suriyeli iş adamı da benzer suçlamalarla yargılanacak. Sherpa ve ECCHR, soruşturmanın yaklaşık sekiz yıl sürmesinin ardından bu aşamanın gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

DEAŞ'la İlişkiler ve İstihbaratın Rolü

Anadolu Ajansı, 7 Eylül 2021'de Lafarge'ın terör örgütü DEAŞ'ı finanse ettiğini ortaya koyan belgeleri yayımlamıştı. Bu belgelerde, Lafarge'ın Fransız istihbaratına karşı örgütle ilişkilerini bildirdiği, ancak buna rağmen gerekli uyarıların yapılmadığı iddia ediliyor.

Davaya dair daha önce işlenen suçlamalar arasında, Lafarge'ın insanlığa karşı suçlara ortak olma iddiası da bulunuyordu. Ancak bu suçlama, Kasım 2019'da düşürülmüştü. Ancak sivil tarafların itirazları neticesinde Fransa Yargıtayı, bu suçlamanın yöneltilebilmesine olanak tanımıştı, ve bu süreç hâlâ devam ediyor.

Sonuç Olarak

Fransız çimento devi Lafarge, insanlığa karşı suç işlediği iddiasıyla ciddi hukuki bir tehlikeyle yüzleşiyor. Bu dava, uluslararası düzeyde dikkat çeken terör finansmanı olaylarına ışık tutuyor.

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