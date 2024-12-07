Lahey'de Eski Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi Hakkında Yeni İddianame

Lahey'de Eski Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi'ye Yeni İddianame

Hollanda'nın Lahey kentindeki özel mahkemede tutuklu yargılanan Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve diğer 4 kişi hakkında, tanık ifadelerini etkilemeye çalıştıkları gerekçesiyle yeni bir iddianame hazırlandı.

Lahey'deki "Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı" olarak bilinen mahkemeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Thaçi’nin yargılandığı dava sürecinde tanık ifadelerine etki etmek amacıyla üç ayrı grup koordine ettiği iddia edildi.

Prepared iddianamede, Thaçi'nin tutukluluğu sırasında yaptığı görüşmelerde, Bashkim Smakaj, İsni Kilaj, Fadil Fazliu ve Hajredin Kuçi gibi isimlere tanık ifadelerini etkilemek için talimatlar verdiği ve nasıl hareket etmelerini konusunda ayrıntılı bilgiler ilettiği ifade edildi.

Thaçi’ye, iddianamede yer alan suçlamalar arasında, bir grubun ortak eylemiyle resmi görevlilerin görevlerini yerine getirmelerini engellemeye teşebbüs, yargılama sürecinin gizliliğini ihlal ve mahkemeye saygısızlık bulunuyor.

Smakaj, Kilaj ve Fazliu, 5 Aralık’ta Kosova'da gözaltına alınarak Lahey’deki merkeze nakledildi. Kuçi’ye ise ilk duruşmada hazır bulunması için tebligat gönderildi.

Thaçi, Smakaj, Kilaj ve Fazliu’nun yargılanmasına 8 Aralık’ta, Kuçi’nin yargılanmasına ise 9 Aralık’ta başlanması planlanıyor.

Kosova Özel Mahkemesi Hakkında

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı, Lahey'de 2011 yılında kuruldu ve Kosova yasalarına göre faaliyet gösteriyor. Bu mahkeme, 1998-2000 yıllarında Kosova'da işlendiği öne sürülen savaş suçlarını araştırmak ve yargılamak için oluşturulmuş bir yargı organıdır ve uluslararası hakim ile savcılardan oluşmaktadır.

2019 yılının başından bu yana, Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) eski mensuplarının ifadelerini almak amacıyla davetler yapılmıştı. Lahey'de 3 Nisan 2023’ten beri tutuklu yargılanan UÇK komutanları ve eski Kosova Cumhurbaşkanı Hakim Thaçi hakkında ilk iddianame 26 Ekim 2020'de onaylanmıştı. Bu iddianamede, isimleri geçen kişilerin 100'den fazla kişinin ölümünden sorumlu oldukları belirtilmiş ve şüpheliler, cinayet, sürgün ve işkence gibi savaş suçlarıyla itham edilmiştir.