Lahey'den gelen İsrail Dava'sı kararına Emine Erdoğan'dan paylaşım geldi

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in "soykırım" suçlamasıyla yargılandığı davada ihtiyati tedbir kararı aldı. Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, bu karara yönelik düşüncelerini sosyal medya hesabından paylaştı.



Erdoğan, "Uluslararası Adalet Divanında Gazze'deki soykırımı önlemek için alınan ihtiyati tedbir kararını, barış yolunda bir umut ışığı olarak görüyorum. Kararın; kadın, çocuk, yaşlı demeden Filistinli masumları acımasızca öldüren İsrail'in saldırılarını bir an önce durdurmasına vesile olmasını yürekten diliyorum. Bu anlamlı gelişme hepimize gösteriyor ki; dünyanın gözü önünde işlenen savaş suçlarının cezasız kalmaması adına hep birlikte mücadele etmekten asla vazgeçmemeliyiz." dedi.

Erdoğan, paylaşımında #FilistinİçinTekYürek etiketini kullanarak, Türkiye'nin bölgede ateşkes sağlanana kadar Filistin halkının yanında duracağını belirtti.

İSRAİL DAVASI KONUSU NEDİR?

Güney Afrika, İsrail'in Gazze'de yaptığı askeri müdahaleyle BM Soykırım Sözleşmesi'ne aykırı davrandığı iddiasıyla 29 Aralık'ta Uluslararası Adalet Divanı'na gitti. Bu anlamda soykırım suçu ispatlaması en zor suçların başında geliyor. Çünkü "soykırım niyeti" insanları öldürmekten daha fazla eylem gerektirdiği belirtiliyor.

Bir ulusal, etnik veya dini grubu kısmen ya da tamamen ortadan kaldırmak isteyen bir devletin bunu kanıtlaması gerekiyor. Güney Afrika, İsrail'in niyetinin veya eylemlerinin başka bir yolla izah edilemeyeceğini ispatlaması lazım.

Öte yandan İsrail soykırım suçlamalarını reddediyor. İsrail'in avukatları, soykırım suçlamalarını kabul etmedi. İsrail'in, "Gazze'deki sivilleri savunmak için" harekete geçtiğini savunan temsilciler, Güney Afrika'yı Hamas'la olan ilişkilerinden dolayı eleştirdi.

Uluslararası mahkeme, Güney Afrika'nın, "İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını durdurması için ihtiyati tedbir istemi" ile soykırım iddiasının esasını inceleyip incelemeyeceğine yakında karar verecek.

Lahey'deki Barış Sarayı'nda devam eden duruşmanın ikinci gününde İsrail Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Tal Becker söz aldı. İsrail temsilcisi, ülkesinin Gazze'de "insanları ortadan kaldırmadığını, tam tersine, onlara yardım ettiğini" savundu.