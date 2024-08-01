Lahor'da Tarihi Yağış: 3 Saatte 350 mm

Lahor'da Tarihi Yağış Rekoru

Pakistan’ın Lahor kenti, son 44 yılın en yoğun yağışını yaşadı. 3 saat içinde metrekareye 350 milimetre yağış düştüğü bildirildi.

Hayatı Olumsuz Etkileyen Yağışlar

Geo News'ün aktardığı üzere, Lahor genelinde meydana gelen bu şiddetli yağışlar, şehirdeki günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Özellikle Tajpura bölgesinde, evler, ana yollar ve hastaneler su altında kaldı.

Görüntüler ve Kesintiler

Basında yer alan görüntülerde, araçlar, motosikletler ve yayaların, yükselen su seviyeleri nedeniyle yollarda zorlukla ilerlediği görülüyor. Bunun yanı sıra, güvenlik önlemleri amacıyla birçok bölgede elektrik kesintileri yapıldı.

Son Durum

Şiddetli yağışların yol açtığı sel ve su baskınları, son 48 saatte 35 can kaybına neden oldu. Her yıl haziran-eylül döneminde yaşanan muson yağmurları, Pakistan'da ciddi zararlara yol açmaktadır.