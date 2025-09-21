Lammy: 'Katar saldırısı' Gazze'de ateşkes şansını yok etti — İngiltere'nin Filistin kararı

Lammy: 'Katar saldırısı' Gazze'de ateşkes şansını yok etti

İngiltere Başbakan Yardımcısı David Lammy, Sky News'te katıldığı programda, İsrail'in 'Katar saldırısı' nedeniyle Gazze'de ateşkes umudunun zayıfladığını ve İngiltere'nin Filistin Devleti'ni tanıma sözü bağlamındaki beyanlarını hatırlattı.

Katar saldırısı ateşkes ihtimalini suya düşürdü

Lammy, Dışişleri Bakanıyken verdikleri sözlere atıfta bulunarak, 'İki devletli çözüm ve Gazze'de ateşkes yolunda adım atılmaması halinde Filistin Devleti'ni tanıyacağımızı söylemiştim' dedi. Lammy, 'Temmuzdaki bu açıklamamızdan bu yana yaşanan Katar saldırısı nedeniyle ateşkes ihtimali suya düşmüş durumda. Açıkçası beklentiler de çok iç açıcı değil.' ifadelerini kullandı.

İsrail'in Batı Şeria'daki gasbedilen Filistin topraklarında yeni yerleşim yerleri kurduğunu hatırlatan Lammy, iki devletli çözüm vizyonunu canlı tutabilmek için Filistin'i tanıma sözlerinin verildiğini belirtti. Lammy, 'Filistin Devleti'ni tanımak Filistin Devleti'ni bir günde kurmaz.' diyerek bu kararın süreci destekleyecek şekilde alınacağını vurguladı.

Rusya, NATO ve güvenlik değerlendirmesi

Lammy, Rusya'nın Polonya, Romanya ve Estonya hava sahalarını ihlaliyle ilgili olarak NATO'nun karşılık vermekten geri durmadığını ve ihlalin ardından NATO'ya ait uçakların havalandığını söyledi. Rusya'nın imparatorluk hevesi içinde olduğuna dikkat çeken Lammy, 'Biz 27 ülkeyle (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i yeneriz. Bunu kendisi de biliyor. Bu durumu ciddiye alıyoruz. Putin de çok güçlü bir karşılık göreceğini biliyor.' diye konuştu.

Washington Büyükelçiliği ataması ve eleştiriler

Lammy, ayrıca Peter Mandelson'un Washington Büyükelçiliği atamasıyla ilgili soruları yanıtladı. Lammy, Dışişleri Bakanı olduğu dönemde yürütülen güvenlik soruşturmalarının ve incelemelerin ciddi şekilde yapıldığını belirtti. Söz konusu atama sürecinde bugün elinde olmayan bazı bilgilerin o dönem bilinmediğini ifade etti.

Lammy, bu konuyla ilgili olarak Başbakanın kendisine '3 tane görev verdiğini' söyleyerek yeni atama tartışmalarına temkinli yaklaştı ve 'Çok harika diplomatlarımız var. Bunların arasında o göreve uygun isimler vardır.' dedi. Ayrıca Mandelson'un adı, Jeffrey Epstein'a yakınlığı nedeniyle görevinden alınmış bir isim bağlamında gündeme gelmişti; Lammy bu iddiaların o dönemdeki değerlendirmeler ışığında ele alındığını kaydetti.