Lammy: Nasır Hastanesi Saldırısı Dehşet Verici — Acil Ateşkes Çağrısı

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, İsrail'in Nasır Hastanesi saldırısını kınayarak siviller, sağlık çalışanları ve gazetecilerin korunması ve acil ateşkes çağrısı yaptı.