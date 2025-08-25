Lammy: Nasır Hastanesi Saldırısı Dehşet Verici — Acil Ateşkes Çağrısı
İngiltere Dışişleri Bakanı saldırıyı kınadı
İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, İsrail'in Nasır Hastanesi'ne yönelik saldırıya ilişkin sert tepki gösterdi.
"İsrail'in Nasır Hastanesi'ne saldırısıyla dehşete düştüm. Siviller, sağlık çalışanları ve gazeteciler korunmalı. Acil ateşkese ihtiyacımız var"
Lammy, konuşmasında sivillerin, sağlık çalışanlarının ve gazetecilerin korunması gerektiğini vurguladı ve acil ateşkese ihtiyaç olduğunu belirtti.