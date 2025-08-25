DOLAR
Lammy: Nasır Hastanesi Saldırısı Dehşet Verici — Acil Ateşkes Çağrısı

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, İsrail'in Nasır Hastanesi saldırısını kınayarak siviller, sağlık çalışanları ve gazetecilerin korunması ve acil ateşkes çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 17:48
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 17:48
İngiltere Dışişleri Bakanı saldırıyı kınadı

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, İsrail'in Nasır Hastanesi'ne yönelik saldırıya ilişkin sert tepki gösterdi.

"İsrail'in Nasır Hastanesi'ne saldırısıyla dehşete düştüm. Siviller, sağlık çalışanları ve gazeteciler korunmalı. Acil ateşkese ihtiyacımız var"

Lammy, konuşmasında sivillerin, sağlık çalışanlarının ve gazetecilerin korunması gerektiğini vurguladı ve acil ateşkese ihtiyaç olduğunu belirtti.

