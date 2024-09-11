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Lapid, Gazze Esirlerinin Ölümünü Askeri Baskıya Bağladı

Yair Lapid, İsrail hükümetinin Gazze'deki esirlerle ilgili askeri baskı stratejisini eleştirdi.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 13:23
Lapid, Gazze Esirlerinin Ölümünü Askeri Baskıya Bağladı

Yair Lapid'den Eleştirel Açıklamalar

İsrail'de ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, hükümetin Gazze'de bulunan Filistinli grupların elindeki esirleri kurtarma çabasının, "askeri baskı" olarak nitelendirilmesinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Lapid, İsrail 103 FM radyosuna yaptığı açıklamada, bu askeri çözümün aslında esirlerin ölümüne yol açtığını ifade etti.

Askeri Çözüm Eleştirisi

Lapid, "Hangi askeri baskıdan bahsediyoruz? Gazze'de böyle bir büyük operasyon gözlemleniyor mu? Halka hitap eden hükümetin bir anlaşma yapması gerekiyor. Gazze'deki esirler askeri baskı sonucu öldürülmüştür," şeklinde konuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Çağrısı

Ulusal birlik hükümeti kurulması yönündeki çağrılara da değinen Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun böyle bir oluşuma sıcak bakmadığını belirterek, 7 Ekim'de yaptığı basın toplantısında kendi önerisini hatırlattı. Lapid, "Netanyahu, Gvir ve Smotrich'i içeren bir hükümeti tercih ediyor," dedi.

Filistin Yönetimine Yönelik Eleştiriler

Lapid, Filistin yönetiminin bu süreçte çok az bir rol üstleneceğini ancak kimsenin bu yönetimin süreçte yer almasını istemediğini vurguladı. Ayrıca, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı eleştirerek, "Ebu Mazin, 7 Ekim olaylarını açık bir şekilde kınamadı," ifadelerini kullandı.

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