Lapid: Netanyahu Hükümeti Ülkede Kaos Yaratıyor

İsrail Ana Muhalefet Lideri Lapid'den Sert Eleştiri

İsrail'de Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetini "ülkeyi yönetmekten aciz" olmakla suçladı. Lapid, yaptığı açıklamalarda Gazze çevresindeki gelişmelere dikkat çekti.

Filistinlilerin Kuzeye Dönüşü Eleştirildi

Lapid, X hesabında yaptığı paylaşımda, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin kuzeye dönüşü sırasında Gazze çevresindeki tüm İsrailli yerleşimcilerin geri dönmemiş olmasının önemli bir sorun olduğunu vurguladı. Bu durumun hükümetin başarısızlıklarının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Hükümetin Yönetim Eksikliği

Lapid, "Bu hükümetin ülkeyi yönetmekten aciz olduğunun yürek parçalayıcı bir kanıtıdır." şeklinde sert bir ifade kullandı. İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı başlatırken, bölgedeki küçük yerleşim birimlerinde yaşayan on binlerce İsrailliye tahliye emri vermişti.

İsraillilerin Barınma Sorunu

O tarihten bu yana, İsrailli vatandaşlar, masrafları İsrail hükümeti tarafından karşılanan otel ve misafirhanelerde kalmaya devam ediyor. Bu durum, bölgedeki karmaşık durumu ve yönetim krizini bir kez daha gözler önüne seriyor.