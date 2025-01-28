DOLAR
35,76 -0,03%
EURO
37,31 0,6%
ALTIN
3.160,64 -0,33%
BITCOIN
3.672.584,72 -1,01%

Lapid: Netanyahu Hükümeti Ülkede Kaos Yaratıyor

İsrail Ana Muhalefet Lideri Yair Lapid, Netanyahu hükümetini ülkeyi yönetmekte yetersiz buldu.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 16:14
Lapid: Netanyahu Hükümeti Ülkede Kaos Yaratıyor

İsrail Ana Muhalefet Lideri Lapid'den Sert Eleştiri

İsrail'de Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetini "ülkeyi yönetmekten aciz" olmakla suçladı. Lapid, yaptığı açıklamalarda Gazze çevresindeki gelişmelere dikkat çekti.

Filistinlilerin Kuzeye Dönüşü Eleştirildi

Lapid, X hesabında yaptığı paylaşımda, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin kuzeye dönüşü sırasında Gazze çevresindeki tüm İsrailli yerleşimcilerin geri dönmemiş olmasının önemli bir sorun olduğunu vurguladı. Bu durumun hükümetin başarısızlıklarının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Hükümetin Yönetim Eksikliği

Lapid, "Bu hükümetin ülkeyi yönetmekten aciz olduğunun yürek parçalayıcı bir kanıtıdır." şeklinde sert bir ifade kullandı. İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı başlatırken, bölgedeki küçük yerleşim birimlerinde yaşayan on binlerce İsrailliye tahliye emri vermişti.

İsraillilerin Barınma Sorunu

O tarihten bu yana, İsrailli vatandaşlar, masrafları İsrail hükümeti tarafından karşılanan otel ve misafirhanelerde kalmaya devam ediyor. Bu durum, bölgedeki karmaşık durumu ve yönetim krizini bir kez daha gözler önüne seriyor.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Gözaltı
2
Bartın'da 'Sahte Rapor' Operasyonu: 17 Zanlı Gözaltına Alındı
3
İngiltere Çocuk Komisyonu: Çocuklar Aşırı Sağ Eylemlere Eğlence İçin Katılıyor
4
Pakistan Senatosu, İfade Özgürlüğünü Kısıtlayan Yasa Tasarısını Onayladı
5
Antalya’da Falezlerden Düşen 68 Yaşındaki Adam Kurtarıldı
6
Erbaş: Filistin İçin Müslümanların Birlik ve Beraberlik İçinde Hareket Etmesi Gerekiyor
7
Samsun'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!