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Lapid, Netanyahu'yu Rüşvetle Suçladı

Yair Lapid, Netanyahu'yu dindar Yahudilere askerlik muafiyeti için rüşvet vermekle itham etti.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 19:16
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 19:16
Lapid, Netanyahu'yu Rüşvetle Suçladı

Lapid'den Netanyahu'ya Sert Eleştiriler

İsrail'in ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, koalisyon ortaklarına rüşvet vermekle suçladı. Gelecek Var Partisi'nin lideri olan Lapid, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Knesset'in yasama çalışmalarına yeniden başlamasıyla dindar Yahudilere askerlikten muafiyet sağlayan yasa tasarısına değindi.

Askerlikten Muafiyet ve Tepkileri

Lapid, yazısında, "Gazze'de Hamas'ın elinde halen kadın askerler varken, İsrail hükümeti (askerden) kaçma yasasına destek veriyor," diyerek hükümetin tutumuna karşı signal etti. Hükümeti, "vatanseverlere ihanet etmekle" suçlayarak, "Bu utanç verici yasaya karşı mücadele edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Liberman'dan İtiraz

Evimiz İsrail Partisi'nin lideri Avigdor Liberman da konuya değinerek, yasa tasarımının "milletin birliğine ve gücüne zarar verdiğini" belirtti. Liberman, Netanyahu hükümetinden bu "kaçma yasasını" iptal etmesini talep etti ve İsrail'de yaşayan herkesin 18 yaşında zorunlu askerlik yapması için bir yasa çıkarılması çağrısında bulundu.

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