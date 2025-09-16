Lapid'ten Gazze kara saldırılarına sert eleştiri

Yair Lapid, Gazze'ye başlatılan kara saldırılarını "siyasi amacı olmayan bir askeri harekat" olarak nitelendirip hükümeti hedef belirlemeden harekâta girmekle suçladı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 13:07
Lapid'ten Gazze kara saldırılarına sert eleştiri

Lapid'ten Gazze kara saldırılarına sert eleştiri

İsrail ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, Gazze kentine başlatılan kara saldırılarını sert bir dille eleştirdi. Lapid, Hükümetin harekâtı "siyasi amacı olmayan" bir müdahale olarak tanımladı ve askeri hedef eksikliğine dikkat çekti.

Lapid'in eleştirisi

Yedioth Ahronot gazetesine konuşan Lapid, aşırı sağcı Netanyahu hükümetinin Gazze'ye yönelik kara saldırılarına bir siyasi hedef belirlemeksizin girdiğini söyledi. Lapid şöyle konuştu: "Bunca yıllık hayatım boyunca, siyasi amacı olmayan bir askeri harekat duymadım. Ordu Gazze'ye savaşmaya gönderiliyor, askerler ve esirler öldürülüyor ve kimse amacın ne olduğunu bilmiyor. Bir devlet, gelecek yıla kadar sürmesi beklenen bir harekâta, hedef belirlemeden girişmez."

Muhaliflerin diğer tepkileri

İsrailli muhalif siyasetçi Yair Golan da Başbakan Binyamin Netanyahu'yu eleştirerek, Gazze saldırılarının siyasi yaşamını kurtarmaya yönelik olduğunu iddia etti. Golan, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda: "Netanyahu'nun bize sunduğu şey ne güvenlik ne de ekonomi; dünyadan kopuk, boğucu bir uluslararası boykot altında bir otokrasi." ifadelerini kullandı.

Golan ayrıca İsrail ekonomisinin Gazze Şeridi'ne saldırılar nedeniyle zarar gördüğünü vurgulayarak, Netanyahu'nun halka "ithalat ve ihracatı olmayan, ileri teknolojiye sahip olmayan, gelişmiş sanayisi olmayan bir ekonomi" vaadetmiş olduğunu savundu.

Ordu ve hükümet açıklamaları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal amacıyla gece saatlerinde kara saldırılarına başladığını duyurmuştu. Kara harekâtına şu an için iki tümenin katıldığı, üçüncüsünün ise ilerleyen günlerde dahil olacağının ifade edildiği bildirildi.

Öte yandan Başbakan Binyamin Netanyahu, yolsuzluk davası duruşmasında Gazze kentine yönelik şiddetli saldırıları başlattıklarını açıklamıştı.

İLGİLİ HABERLER

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İlk Edirne Caz Festivali 19-20 Eylül'de Başlıyor
2
UNICEF: Gazze Şeridi'nde 26 bin çocuk akut yetersiz beslenme tedavisine ihtiyaç duyuyor
3
Gazze'de can kaybı 64 bin 964'e yükseldi — Son 24 saatte 59 ölü
4
İzmir'de Serpil Erfındık cinayetinde iki kamu görevlisinin 7 ay 15'er günlük cezaları kesinleşti
5
Bakan Kurum'dan Kahramanmaraş'ta Müjde: Deprem Bölgesine Yeni Sosyal Konut Hamlesi
6
Mersin'de anne 5 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdü
7
MEBİ Ortaokula Açıldı: Yapay Zeka Destekli Eğitim 5, 6 ve 8. Sınıflarda

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa