Lapid'ten Gazze kara saldırılarına sert eleştiri

İsrail ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, Gazze kentine başlatılan kara saldırılarını sert bir dille eleştirdi. Lapid, Hükümetin harekâtı "siyasi amacı olmayan" bir müdahale olarak tanımladı ve askeri hedef eksikliğine dikkat çekti.

Lapid'in eleştirisi

Yedioth Ahronot gazetesine konuşan Lapid, aşırı sağcı Netanyahu hükümetinin Gazze'ye yönelik kara saldırılarına bir siyasi hedef belirlemeksizin girdiğini söyledi. Lapid şöyle konuştu: "Bunca yıllık hayatım boyunca, siyasi amacı olmayan bir askeri harekat duymadım. Ordu Gazze'ye savaşmaya gönderiliyor, askerler ve esirler öldürülüyor ve kimse amacın ne olduğunu bilmiyor. Bir devlet, gelecek yıla kadar sürmesi beklenen bir harekâta, hedef belirlemeden girişmez."

Muhaliflerin diğer tepkileri

İsrailli muhalif siyasetçi Yair Golan da Başbakan Binyamin Netanyahu'yu eleştirerek, Gazze saldırılarının siyasi yaşamını kurtarmaya yönelik olduğunu iddia etti. Golan, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda: "Netanyahu'nun bize sunduğu şey ne güvenlik ne de ekonomi; dünyadan kopuk, boğucu bir uluslararası boykot altında bir otokrasi." ifadelerini kullandı.

Golan ayrıca İsrail ekonomisinin Gazze Şeridi'ne saldırılar nedeniyle zarar gördüğünü vurgulayarak, Netanyahu'nun halka "ithalat ve ihracatı olmayan, ileri teknolojiye sahip olmayan, gelişmiş sanayisi olmayan bir ekonomi" vaadetmiş olduğunu savundu.

Ordu ve hükümet açıklamaları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal amacıyla gece saatlerinde kara saldırılarına başladığını duyurmuştu. Kara harekâtına şu an için iki tümenin katıldığı, üçüncüsünün ise ilerleyen günlerde dahil olacağının ifade edildiği bildirildi.

Öte yandan Başbakan Binyamin Netanyahu, yolsuzluk davası duruşmasında Gazze kentine yönelik şiddetli saldırıları başlattıklarını açıklamıştı.