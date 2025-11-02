Lapsekili Üretici Sabri Özkan, Tasarladığı Aletle Trabzon Hurmasından Gelirini Katladı

Lapsekili üretici Sabri Özkan, kendi tasarladığı makineyle Trabzon hurmasını soyup kurutarak üretimini artırdı; saatte 100 kg kapasite ve tazesine göre 2 kat kâr sağlıyor.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 11:24
Bahçesinde yetiştirdiğini kurutup satan üretici, verimi ve geliri artırdı

ERCAN ÖZÇETİN - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde üretici Sabri Özkan, bahçesinde yetiştirdiği Trabzon hurmalarını kendi tasarladığı aletle soyup kurutarak satıyor ve daha fazla kazanç elde ediyor.

Türkiye'de daha çok Karadeniz, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde yetişen, ana vatanı Çin ve Japonya olan ve halk arasında 'cennet meyvesi', 'Japon elması' veya 'ballı hurma' olarak bilinen Trabzon hurmasını, Özkan 8 yıl önce Lapseki'deki 4,5 dönümlük arazisine 100 fidan dikerek yetiştirmeye başladı.

Tazesini satarak istediği geliri elde edemeyen Özkan, 4 yıl önce meyveyi kurutmaya karar verdi. İlk yıl meyvenin kabuklarını elleriyle tek tek soyan Özkan, daha sonra bu işlem için kendi tasarladığı makine ile işleme kapasitesini saatte 100 kilogram'a çıkardı.

Hasat sonrası soyma, kurutma ve paketleme işlemleri yaklaşık 40-45 gün sürüyor. Bu süreçlerin ardından ürünlerini satışa sunan Özkan, bu yöntemle tazesine göre 2 kat daha fazla kâr elde ettiğini belirtiyor.

Üretim ve satış hedefleri

Özkan, AA muhabirine verdiği bilgide, 4 yıldır hurma kuruttuğunu ve üretim miktarını her yıl artırdığını söyledi. İlk denemeyi aile için yaptığını, ikinci yıl 500 kilogram, üçüncü yıl 1 ton, bu yıl ise yaklaşık 2 ton ürün işlediğini ifade etti.

Özkan, ürün fiyatlarına ilişkin olarak taze Trabzon hurmasının bahçesindeki fiyatını kilogram başına 50 lira olarak açıkladı. Kurutma sonrası ise 4-5 kilogram taze hurmanın 1 kilograma düştüğünü ve bu hâlde 500 liradan satışa sunulduğunu söyledi.

'Evimin balkonu üç ton kadar ürün alıyor' diyen Özkan, bahçeye ayrı bir alan daha hazırlayarak işleme kapasitesini artırmak istediğini belirtti. Paketlemede hijyene özellikle dikkat ettiklerini vurguladı.

Satışlarını kimi zaman pazarda, kimi zaman elden sürdüren Özkan, perakendeyi büyüterek toptan satış yapmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

