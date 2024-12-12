Launceston Şehir Parkı'nda Erkek Maymunlar Kısırlaştırılıyor

Launceston'da Kısırlaştırma Kararı

Avustralya’nın Tazmanya eyaletinde, Launceston Şehir Parkı'nda yaşayan erkek makak maymunlarının kısırlaştırılması kararlaştırıldı. Bu karar, ileride karşılaşabilecekleri genetik rahatsızlıklar riskini azaltmak amacıyla alındı.

Belediye Meclisinden Onay

ABC News’in haberine göre, belediye meclis üyeleri, parkta 40 yılı aşkın bir süredir yaşayan makak maymunlarının, sürü içindeki çiftleşmeler nedeniyle yaşayabilecekleri genetik bozuklukların önüne geçmek için kısırlaştırılma teklifini oyladı. Oylamada, teklif 10’a karşı 1 oyla kabul edildi.

Uzman Görüşleri

Parktaki hayvan bakıcısı Bridie Slattery, üremenin tamamen engellenmesinin maymunlar açısından en iyi çözüm olduğunu ifade etti. Slattery, makak maymunlarında henüz herhangi bir genetik bozukluk görülmediğini vurgulayarak, "İşin sağlıksız olacakları noktaya geldiğini görmek istemiyoruz." dedi.

Aleyhte Oylama

Aleyhte oy kullanan tek üye Cr Pentridge, maymunların mevcut sorunlarına dikkat çekerek, 9 maymun için hazırlanmış kafeste 26 maymunun yaşadığını belirtti.

Gelecekteki Etkileri

Bu karar sonucunda, Launceston Şehir Parkı'ndaki makak maymunlarının soyunun önümüzdeki 25 yıl içinde sona ermesi bekleniyor.