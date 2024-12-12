DOLAR
34,86 -0,03%
EURO
36,73 -0,32%
ALTIN
3.040,37 0,2%
BITCOIN
3.496.819,08 1%

Launceston Şehir Parkı'nda Erkek Maymunlar Kısırlaştırılıyor

Avustralya'nın Launceston Şehir Parkı'nda erkek makak maymunlarının genetik sorunları önlemek için kısırlaştırılmasına karar verildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 14:00
Launceston Şehir Parkı'nda Erkek Maymunlar Kısırlaştırılıyor

Launceston'da Kısırlaştırma Kararı

Avustralya’nın Tazmanya eyaletinde, Launceston Şehir Parkı'nda yaşayan erkek makak maymunlarının kısırlaştırılması kararlaştırıldı. Bu karar, ileride karşılaşabilecekleri genetik rahatsızlıklar riskini azaltmak amacıyla alındı.

Belediye Meclisinden Onay

ABC News’in haberine göre, belediye meclis üyeleri, parkta 40 yılı aşkın bir süredir yaşayan makak maymunlarının, sürü içindeki çiftleşmeler nedeniyle yaşayabilecekleri genetik bozuklukların önüne geçmek için kısırlaştırılma teklifini oyladı. Oylamada, teklif 10’a karşı 1 oyla kabul edildi.

Uzman Görüşleri

Parktaki hayvan bakıcısı Bridie Slattery, üremenin tamamen engellenmesinin maymunlar açısından en iyi çözüm olduğunu ifade etti. Slattery, makak maymunlarında henüz herhangi bir genetik bozukluk görülmediğini vurgulayarak, "İşin sağlıksız olacakları noktaya geldiğini görmek istemiyoruz." dedi.

Aleyhte Oylama

Aleyhte oy kullanan tek üye Cr Pentridge, maymunların mevcut sorunlarına dikkat çekerek, 9 maymun için hazırlanmış kafeste 26 maymunun yaşadığını belirtti.

Gelecekteki Etkileri

Bu karar sonucunda, Launceston Şehir Parkı'ndaki makak maymunlarının soyunun önümüzdeki 25 yıl içinde sona ermesi bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

ŞOK 18 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayımlandı! Yılbaşı Hazırlıkları İçin Fırsatlar

13 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Duygusal Denge Arayışı

Eric Trump: Bitcoin Gelecekte 1 Milyon Dolar Olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Peskov: Macaristan’ın Ateşkes Teklifi Ukrayna tarafından Reddedildi
2
Ege Denizi'nde 4,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
3
Kars ve Ağrı'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
4
Biden, Affettiği Oğluyla Gündemde: 39 Kişiye Daha Af
5
Hun Sen: Türkiye'nin Diplomatik Çabaları Uluslararası Barış İçin Değerli
6
AB, Etiyopya ile Somali Anlaşmasını ve Türkiye'nin Rolünü Destekliyor
7
Milli Eğitim Bakanlığı, 'Ailemle Eğitim Yolculuğum' Projesini Duyurdu

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi

4 Ocak'ta Akaryakıta ÖTV Zammı Geliyor: Cebimizi Etkileyecek Artışlar

MediaMarkt 'Şahane Kasım' Döneminde En Çok Satan Ürünleri Hangileri Oldu? İşte Detayları

Roborock, Qrevo Curv ile Çok Yakında Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

Eric Trump: Bitcoin Gelecekte 1 Milyon Dolar Olacak

ŞOK 18 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayımlandı! Yılbaşı Hazırlıkları İçin Fırsatlar

13 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Duygusal Denge Arayışı