Lavrov: ABD ile Ukrayna Sorununa Çözüm Sürecinde Anlaştık

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD-Rus görüşmesinin ardından Ukrayna sorununa dair bir çözüm süreci başlatacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 18:23
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 18:23
Lavrov: ABD ile Ukrayna Sorununa Çözüm Sürecinde Anlaştık

Rusya ve ABD Arasında İkili Görüşmelerin Ardından Önemli Açıklamalar

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından, yakın gelecekte Ukrayna meselesinin çözümüne yönelik bir süreç oluşturmak için anlaştıklarını duyurdu.

Riyad'da Gerçekleşen Görüşmeler

Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde yapılan toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Lavrov, iki ülke arasında milli çıkarların önemine değinerek, "ABD ile milli çıkarlarımız her zaman örtüşmeyebilir. Ancak olacak uyuşmazlıkların çözülmesi ve özellikle askeri çatışmaların kışkırtılmaması önemli," şeklinde açıklamalarda bulundu.

Büyükelçilerin Hızlı Atanmasına Karar Verildi

Görüşmeler sonucu, iki tarafın büyükelçilerinin karşılıklı olarak hızla atanmasına mutabık kaldıklarını belirten Lavrov, eskinin ABD Başkanı Joe Biden döneminde Rus diplomatik temsilciliklerine karşı uygulanan engellerin kaldırılması için de anlaşmaya varıldığını ifade etti.

İkili İlişkilerdeki Sorunların Giderilmesi

Lavrov, banka transferleri üzerinde getirilen kısıtlamaların kaldırılmasının önemine vurgu yaparak, "İki ülke temsilcileri kısa zamanda tekrar bir araya gelecek ve ikili ilişkilerdeki sorunları ele alacaklar," dedi.

Ukrayna Krizi İçin Müzakereciler Belirlenecek

Ukrayna krizine değinen Lavrov, ABD’nin kimin temsil edileceğine dair açıklama yapacaklarını ve bu bilgiyi aldıktan sonra müzakerelerde kendi katılımcılarını belirleyeceklerini aktardı. "Ukrayna konusunda müzakerecilerin belirlenmesinin ardından istişareler başlayacak ve sürekli olacak," diye ekledi.

Sorunların Çözümü İçin İşbirliği

ABD ile ilişkilerin yeniden başlatılmasına dair anlaşmalar yaptıklarını belirten Lavrov, "Görüşmelerde işbirliğimizin kapsamlı şekilde yeniden başlatılması ve çeşitli alanlara yayılması için gerekli koşulların yaratılması konusunda anlaştık," ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya Yabancı Asker Konuşlandırılması Kabul Edilemez

Ukrayna'ya yabancı askerlerin konuşlandırılmasına karşı olduğunu belirten Lavrov, NATO’nun genişlemesi ve Ukrayna'nın bu ittifaka dahil edilmesinin, Rusya'nın çıkarlarına tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. "NATO ülkelerinden askerlerin yabancı bir bayrak altında Ukrayna'ya konuşlandırması kabul edilemez," dedi.

Kazak Petrol İstasyonuna İHA Saldırısı

Son olarak, Ukrayna'nın Kazakistan petrolü taşıyan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'na ait petrol pompalama istasyonuna düzenlediği İHA saldırısını değerlendiren Lavrov, saldırının durdurulması gerektiğini ve "Bizim hedeflerimizin yalnızca doğrudan Ukrayna ordusuna hizmet eden tesisler olduğunu" belirtti. Lavrov, bu tür saldırıların durmaması durumunda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy'in uyarılması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

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