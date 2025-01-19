Lavrov: Biden Yönetimi Rusya-ABD İlişkilerine Büyük Zarar Verdi

Lavrov, Biden Yönetimini Eleştirdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'de görevi devretmeye hazırlanan Başkan Joe Biden yönetiminin, iki ülke ilişkilerine büyük zarar verdiğini ifade etti.

Biden Yönetiminin Yaklaşımı

Rossiya-1 televizyon kanalına konuşan Lavrov, ABD'nin Rusya'ya yönelik tutumunu eleştirerek, "İkili ilişkilere verilen zarar büyük. Donald Trump yönetimi de görevin ilk döneminde ciddi zarar verdi" dedi. Lavrov, bu durumun Barack Obama'nın Trump'a kötü bir miras bırakmasının bir sonucu olduğunu belirtti.

Lavrov, açıklamalarında, "Trump göreve başlamadan önce Obama'nın uyguladığı yaptırımlar etik dışı. Obama, diplomatlarımızı ülkeden kovdu, iki diplomatik mülkümüzü çaldı. Bu, ilişkimizi kötü duruma düşürdü. Biden yönetiminin de benzerini yapmaya çalıştığını görüyoruz," ifadelerini kullandı.