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Lavrov'dan ABD'ye Uyarı: "Kırmızı Çizgilerimizle Şaka Yapılmamalı"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Ukrayna'ya füze desteği planlarını eleştirerek kırmızı çizgiler hakkında uyarılarda bulundu.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 15:40
Lavrov'dan ABD'ye Uyarı: "Kırmızı Çizgilerimizle Şaka Yapılmamalı"

Lavrov'dan Önemli Açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri’nin Ukrayna’ya füze desteği sağlamayı düşünmesi üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kırmızı Çizgiler Uyarısı

Lavrov, Rossiya devlet kanalında yaptığı açıklamada, “ABD’nin, Rusya’nın kırmızı çizgilerinin nerede olduğunu çok iyi bildiğini ve bu konuda şaka yapılmaması gerektiğini” ifade etti.

F-16 Konusunda Şaşırmayız

Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarında kullanılmak üzere seyir füzesi sağlama planlarına değinen Lavrov, bu tür bir durumun gerçekleşmesi halinde şaşırmayacağını belirtti. “ABD kendi çizdiği eşiği aşmış durumda ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy bunu fırsat olarak kullanıyor.” dedi.

Makuldür Temaslar

Lavrov, ABD’de hala Ukrayna’ya silah sevkiyatının sonuçlarını değerlendirebilecek mantıklı kişilerin bulunduğunu ifade ederken, “ABD’nin çıkarlarının dikkate alınmasını umuyorum.” şeklinde konuştu.

Stratejik İstikrar Anlaşmaları

Lavrov, ABD’nin kendisinin güvenliğinden emin olduğuna dair bir düşünceye sahip olduğunu belirtirken, Washington’un sonradan Rusya Federasyonu ile yeniden onaylanan Sovyet-Amerikan stratejik istikrar anlaşmalarının temel ilkelerini yok ettiğini savundu.

Tehlikeli Durum

Lavrov, Amerika'nın Rusya ile olan karşılıklı stratejik caydırıcılık duygusunu kaybetmeye başlamasının ciddi bir tehlike arz ettiğini vurgulayarak, bu durumu “çok tehlikeli” olarak nitelendirdi.

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