Lavrov: Filistinli sivillerin vahşice öldürülmesine hiçbir haklı gerekçe yok

Lavrov: Filistinlilere yönelik vahşet hiçbir gerekçeyle savunulamaz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Filistinli sivillere yönelik saldırıları ve uluslararası düzeni hedef alan gelişmeleri sert biçimde ele aldı. Konuşma New York merkezli toplantıda gerçekleştirildi.

Filistin ve Gazze

Lavrov, devletlerin egemen eşitliği ilkesinin ihlal edildiğini vurgulayarak, "Eşitlik ilkesine koşulsuz uyulmasından yanayız." ifadesini kullandı. Filistin meselesinde ise Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırılarını kınadıklarını belirtti ve ekledi:

"Ancak Filistinli sivillerin vahşice öldürülmesinin ve terör saldırılarının hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik toplu cezalandırmanın hiçbir haklı gerekçesi yok. Filistin çocukları saldırılar ve açlık nedeniyle ölüyor, hastane ve okullar yıkılıyor, yüz binlerce insan evsiz kalıyor. Batı Şeria'nın ilhak edilmesi planlarının da hiçbir gerekçesi yok. Aslında dünya, Filistin Devleti'nin kurulmasına ilişkin BM kararlarını gömmeyi amaçlayan bir tür darbe girişimiyle karşı karşıya."

Lavrov, bazı Batılı devletlerin Filistin Devleti'ni tanıma kararına da atıfta bulunarak, "Bunu yapacaklarını birkaç ay önce bildirdiler. O halde sorum şu, neden bu kadar beklediler? Görünen o ki, BM Genel Kurulu'na kadar tanımak için hiçbir şey ve hiç kimsenin kalmayacağını umdular. Böyle bir senaryonun önüne geçmek için acilen harekete geçilmesi gerekiyor." dedi.

İran'a yönelik yaptırımlar

Lavrov, Batı'nın BM Güvenlik Konseyi'nde Çin ve Rusya'nın İran'ın nükleer programıyla ilgili 2015 tarihli anlaşmanın uzatılması teklifini reddetmesine dikkat çekti. Bu durumu, "Batı’nın BMGK’deki yapıcı çözüm arayışlarını sabote etme yaklaşımını ve baskı yoluyla Tahran'dan tek taraflı tavizler alma isteğini açığa çıkardığını" söyledi.

Lavrov, "Böyle bir politikanın izlenmesi kabul edilemez. Batı'nın, BM'nin İran’a yönelik yaptırımları yeniden devreye sokmasına yönelik tüm manipülasyonlar ve bu yaptırımlar yasa dışı." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna konusunda müzakere çağrısı

Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması yönünde müzakerelere açık olduklarını belirten Lavrov, Rusya’nın güvenliği ve çıkarlarının garanti edilmesi gerektiğini vurguladı. "Kiev rejiminin kontrol altında kalan bölgelerde, Rusların ve Rusça konuşanların haklarının tesis edilmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde Ukrayna'nın güvenlik garantileri ele alınabilir." dedi.

NATO, Avrasya ve güvenlik endişeleri

Lavrov, NATO'nun doğuda Rus sınırlarına doğru genişlemeye devam ettiğini, Batı'nın Rusya'nın güvenlik tekliflerini görmezden geldiğini söyledi. "NATO, Avrasya’yı askeri anlamda kuşatmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı ve NATO ile Avrupa ülkelerine Rusya'nın saldırma niyetinde olmadığını ancak her türlü saldırıya karşılık verileceğini kaydetti.

Ayrıca NATO'nun Pasifik Okyanusu, Güney Çin Denizi ve Tayvan Boğazı'nda artan faaliyetlerinin Rusya, Çin ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturduğunu belirtti.

Rusya-ABD sorumluluğu ve stratejik istikrar

Lavrov, Rusya ve ABD'nin dünyadaki durumu etkileme sorumluluğuna değinerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in New START antlaşmasının süresinin bitiminden itibaren bir yıl boyunca antlaşmaya uyma teklifini hatırlattı. Bu teklifin stratejik istikrarı korumaya katkı sağlayacağına dikkat çekti ve uygulamaya geçirilmesinin gerekli koşulları yaratacağını belirtti.

BMGK reformu ve uluslararası çağrılar

Lavrov, BM Güvenlik Konseyi'nin reform edilmesi ve genişletilmesi gerektiğini, Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinin temsilinin artırılmasının önemini vurguladı. Ayrıca BM Genel Sekreterliği'ni, BM Şartı'nın tarafsızlık ve eşit mesafe ilkelerine sıkı sıkıya uymaya çağırdı.

Son olarak Lavrov, 14 Aralık'ın Uluslararası Sömürgecilikle Mücadele Günü olarak ilan edilmesi çağrısında bulundu.