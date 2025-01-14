Lavrov: 'Orta Doğu’dan Ayrılmıyoruz, Suriye’deki Duruma Dikkat Çekiyoruz'

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında Suriye'nin durumu ve Orta Doğu'daki Rus varlığı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 18:20
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 18:20
Lavrov: 'Orta Doğu’dan Ayrılmıyoruz, Suriye’deki Duruma Dikkat Çekiyoruz'

Moskova'da Basın Toplantısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki durumun iyileştirilmesi yönündeki çabalara katkıda bulunmak istediklerini belirterek, "Orta Doğu’dan ayrılmıyoruz." ifadesini kullandı.

Siyasi Sürecin Frenlenmesi

Başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Lavrov, Suriye'deki olayların son 10 yıl içinde siyasi sürecin duraksamasından kaynaklandığını vurgulayarak, bu sürecin yeniden canlandırılması gerektiğini kaydetti. "Şam yönetimi, Anayasa Komitesinin yeniden çalışmasını pek istemedi." dedi.

ABD'nin Yaptırımları ve Ekonomik Durum

ABD’nin Suriye üzerinde uyguladığı yaptırımların etkilerine dikkat çeken Lavrov, "Suriye’nin ekonomisini boğdu." ifadesini kullandı. Ayrıca, ABD'nin Suriye'nin doğusundaki toprakları işgal ettiğini ve orada bulunan petrol yataklarının kullanımından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Kürtlerle İletişim ve Müzakereler

Suriye'deki Kürt yönetimine de değinen Lavrov, "Şam ile köprü kurulması" teklifleri hakkında verdikleri bilgilerin geri çevrildiğini açıkladı. Lavrov, "Türkiye ve Irak, Kürt devletinin kurulmasına izin vermeyecek." dedi.

Astana Formatı ve Teşvikler

Rusya’nın, Suriye’deki durumu iyileştirmek için de Astana Formatı'nın rolüne dikkat çekti. Lavrov, "Sürdürülebilir bir sonuç odaklı sürecin başlatılması için görüşmelere açığız." şeklinde konuştu.

ABD'nin Enerji Alanındaki Rekabeti

Lavrov, ABD'nin TürkAkım boru hattına yönelik saldırılara ve Avrupa'nın enerji kaynaklarının etkilenmesine dikkat çekti. "ABD, enerji başta olmak üzere hiçbir alanda rakip istemiyor," dedi.

BMGK Reformu Üzerine Değerlendirmeler

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin reform ihtiyacına da değinen Lavrov, "Gelişmekte olan ülke sayısının artırılması gerekiyor." şeklinde bir yol haritası önerdi.

Ermenistan ile İlişkiler

Ermenistan’ın hem AEB hem AB üyeliği konularında da değerlendirmelerde bulunan Lavrov, bu durumun mümkün olmadığını vurgulayarak, "Çünkü bunlar, iki farklı serbest ticaret ve iki farklı gümrük alanı." dedi.

Geleceğe Dair Beklentiler

Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı’nın yaklaşan Moskova ziyareti ile Rusya'nın bölgedeki diplomatik çabalarının devam edeceğini belirtti. Ayrıca, İran Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendireceğini de vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkkale'de Bahçe Duvarına Çarpan Otomobildeki Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Isparta'nın Narkotik Kahramanı 'Milon' Üçüncü Kez Ayın Köpeği Seçildi
3
Ali Leigong ve Said Chuanyi Lei'den "Sanatla Büyümek" Sergisi Dolmabahçe'de Açıldı
4
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Gazze Protestosuyla Karşılaştı
5
Ankara'da Sahte Gıda Maddelerine Operasyon: Binlerce Litre Kaçak Ürün Ele Geçirildi
6
Ürdün Kralı, Trump'ın Temsilcisi ile Gazze'de Ateşkes Görüşmesi Yaptı
7
MHP ve İYİ Parti'den Ek Zam ve Kadın Çalışanlara Yönelik Talepler

Akbank'tan Yeni Yıl Fırsatları: 1250 TL ve 1500 TL Destek!

Milli Emlak'tan 80.000 TL'den Başlayan Tarım Arazi İhaleleri

Asgari Ücrete Yüzde 30'a Ek olarak Zam Müjdesi! Bakan Işıkhan'dan Önemli Açıklama

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!