Lavrov: 'Orta Doğu’dan Ayrılmıyoruz, Suriye’deki Duruma Dikkat Çekiyoruz'

Moskova'da Basın Toplantısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki durumun iyileştirilmesi yönündeki çabalara katkıda bulunmak istediklerini belirterek, "Orta Doğu’dan ayrılmıyoruz." ifadesini kullandı.

Siyasi Sürecin Frenlenmesi

Başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Lavrov, Suriye'deki olayların son 10 yıl içinde siyasi sürecin duraksamasından kaynaklandığını vurgulayarak, bu sürecin yeniden canlandırılması gerektiğini kaydetti. "Şam yönetimi, Anayasa Komitesinin yeniden çalışmasını pek istemedi." dedi.

ABD'nin Yaptırımları ve Ekonomik Durum

ABD’nin Suriye üzerinde uyguladığı yaptırımların etkilerine dikkat çeken Lavrov, "Suriye’nin ekonomisini boğdu." ifadesini kullandı. Ayrıca, ABD'nin Suriye'nin doğusundaki toprakları işgal ettiğini ve orada bulunan petrol yataklarının kullanımından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Kürtlerle İletişim ve Müzakereler

Suriye'deki Kürt yönetimine de değinen Lavrov, "Şam ile köprü kurulması" teklifleri hakkında verdikleri bilgilerin geri çevrildiğini açıkladı. Lavrov, "Türkiye ve Irak, Kürt devletinin kurulmasına izin vermeyecek." dedi.

Astana Formatı ve Teşvikler

Rusya’nın, Suriye’deki durumu iyileştirmek için de Astana Formatı'nın rolüne dikkat çekti. Lavrov, "Sürdürülebilir bir sonuç odaklı sürecin başlatılması için görüşmelere açığız." şeklinde konuştu.

ABD'nin Enerji Alanındaki Rekabeti

Lavrov, ABD'nin TürkAkım boru hattına yönelik saldırılara ve Avrupa'nın enerji kaynaklarının etkilenmesine dikkat çekti. "ABD, enerji başta olmak üzere hiçbir alanda rakip istemiyor," dedi.

BMGK Reformu Üzerine Değerlendirmeler

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin reform ihtiyacına da değinen Lavrov, "Gelişmekte olan ülke sayısının artırılması gerekiyor." şeklinde bir yol haritası önerdi.

Ermenistan ile İlişkiler

Ermenistan’ın hem AEB hem AB üyeliği konularında da değerlendirmelerde bulunan Lavrov, bu durumun mümkün olmadığını vurgulayarak, "Çünkü bunlar, iki farklı serbest ticaret ve iki farklı gümrük alanı." dedi.

Geleceğe Dair Beklentiler

Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı’nın yaklaşan Moskova ziyareti ile Rusya'nın bölgedeki diplomatik çabalarının devam edeceğini belirtti. Ayrıca, İran Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendireceğini de vurguladı.