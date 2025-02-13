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Lavrov: Putin-Trump Görüşmesi Batılı Siyasetçileri Ayıltabilir

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Putin-Trump görüşmesinin Batılı siyasetçileri ayıltacağını umuyor. Afganistan ve güvenlik konularına değindi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 15:35
Lavrov: Putin-Trump Görüşmesi Batılı Siyasetçileri Ayıltabilir

Batı'nın Şaşkınlığına Yanıt

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinin, Batılı siyasetçileri "ayıltacağını" umduğunu ifade etti. Lavrov, bu görüşmenin Batı, özellikle de Avrupa Birliği (AB) tarafından şaşkınlıkla karşılandığını belirtti. "İki terbiyeli ve nazik insanın konuşmasına şaşırdılar," dedi.

Tacikistan ile İşbirliği ve Güvenlik Konuları

Lavrov, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen bir basın toplantısında, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile yaptıkları görüşmeler sonucunda iki ülke arasında yeni anlaşmalar imzalandığını açıkladı. 1992 yılında yapılan diplomatik misyon anlaşmasını güncelleyen bir protokol ile 2025-2026 yıllarını kapsayan bir işbirliği programı da imzalandı.

Toplantıda Lavrov, Tacikistan'daki Rus askeri üssünün etkinliğinin artırılması konusunda ortak çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, "Üssümüz sadece Tacikistan'ın değil, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü(KGAÖ)'nün güneydeki sınırlarının güvenliğini sağlıyor," dedi.

Afganistan ve Bölgesel Güvenlik

Lavrov, Afganistan’daki duruma da değinerek, durumun "ağır" olduğunu ve bunun komşu ülkeleri, özellikle de Tacikistan'ı etkilediğini söyledi. Ayrıca, terör ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konularında Tacikistan ile işbirliğinin artırılmasının önemini vurguladı.

Tacikistan Dışişleri Bakanı Muhriddin de Rusya ile ilişkilerin geliştiğini, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve KGAÖ gibi platformlardaki işbirliğinin arttığını ifade etti. Ayrıca, Afganistan sınırındaki güvenliğin artırılmasına özel önem verdiklerini de belirtti.

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