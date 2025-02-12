Lavrov: Sudan'ın İçişlerine Dış Müdahaleyi Kınıyoruz

Lavrov'dan Sudan Açıklamaları

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sudan'da devam eden çatışmaların son bulması ve ülkede siyasi, etnik ve dini gruplar arasında diyalog kurulmasının önemine değindi. Moskova'daki basın toplantısında Lavrov, "Sudan'ın içişlerine dışarıdan müdahale edilmesini kınıyoruz," ifadesini kullanarak, çatışmalı sürecin barışçıl bir şekle dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

Sudan'daki Durum ve Diyalog Çağrısı

Lavrov, Sudan'daki çatışmaların 15 Nisan 2023'ten bu yana sürdüğüne dikkat çekerek, "Sudan'da çatışmaların durdurulması ve ulusal diyalogun başlatılması gerekiyor," dedi. Bu süreçte, tüm kesimlerin uzlaşıya varmasının kaçınılmaz olduğunun altını çizdi.

Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Müdahale

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İngiltere'nin Sudan'daki sivillerin korunması yönündeki karar taslağını veto etmesine de değinen Lavrov, meşru hükümetin varlığının göz ardı edildiğini vurguladı.

Orta Doğu İle İlgili Endişeler

Gazze Şeridi'nde yaşanan son gelişmelere de değinen Lavrov, "İsrail ile Hamas arasında sağlanan anlaşmaların akıbetinden endişeliyiz," diyerek, iki tarafın birbirini suçlamasının üzücü olduğunu aktardı. Lavrov, Arap ülkeleri ve diğer BM temsilcileriyle bu tür durumların engellenmesi için çalıştıklarını belirtti.

Sudan ve Rusya İlişkileri

Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf ise ülkesinin uluslararası arenadaki konumunu güçlendirdiğini ifade etti. Rusya'nın Sudan'daki durumla ilgili gösterdiği destekten memnun olduklarını kaydeden Yusuf, "Rus deniz üssünün kurulması konusunda karşılıklı anlayışa vardık," şeklinde konuştu.

Rusya'nın tutuklu ABD vatandaşı Marc Fogel'in durumu hakkında sessiz diplomasi yürütme anlayışını benimsediğinin altını çizen Lavrov, yaptırımların uygulanmasının zararlarına da dikkat çekti.