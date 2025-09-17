Lavrov: Ukrayna ABD'nin Kriz Çözümünü Sabote Ediyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın ABD yönetiminin krizi çözme çabalarını sabote ettiğini belirtti. Lavrov, Avrupalılar ve Kiev yönetiminin, Başkan Donald Trump'ı barış girişimlerinden vazgeçirmeye çalıştığını söyledi.

Yuvarlak masa toplantısında değerlendirmeler

Lavrov, başkent Moskova'da yabancı misyon temsilcileriyle düzenlediği yuvarlak masa toplantısında konuştu. Lavrov, Kiev yönetiminin savaşı sürdürme yönünde bir yaklaşım benimsediğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Alaska'daki zirvenin sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeleri Kiev'e ilettiğini, ancak Kiev'in bu değerlendirmeleri reddettiğini belirtti. Lavrov, "Anladığımız kadarıyla Kiev yönetimi, bu değerlendirmeleri reddediyor. Bununla birlikte Kiev'in ABD yönetiminin çözüme yönelik yaklaşımını her türlü sabote etmeye çalıştığını görüyoruz." dedi.

Batı'nın rolü ve Avrupa'nın tutumu

Lavrov, Batılı ülkeleri eleştirerek, "Hem Avrupalılar hem de Ukrayna yönetimi, (ABD Başkanı Donald) Trump'ı barışı sağlama girişimlerinden vazgeçmeye, Rusya ile çatışma konusunda ikna etmeye çalışıyorlar. Esasen (eski ABD Başkanı Joe) Biden'ın savaşını Trump'ın savaşına dönüştürmek için çabalıyorlar. Avrupa Birliği (AB) ile NATO da aynı çizgiyi izliyor. Onlar da krizin barış çözüm sürecini baltalamaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Avrupalı ülkelerin Ukrayna krizinin çözüm sürecinde yer almak istediğine dikkati çeken Lavrov, "Müzakere masasında yerleri yok." dedi. Ayrıca Avrupa'nın Ukrayna'da askeri birlik konuşlandırma niyetine dikkati çekerek, "Bunlar, meşru askeri hedef olarak kabul edilecek." uyarısında bulundu.

Kiev'in suçlamalarına yanıt

Lavrov, Kiev'in Rusya'yı sivil altyapı ve sivillere yönelik saldırılarla suçlamasına karşı çıkarak, bu iddiaların doğru olmadığını savundu.

BM ve BMGK eleştirisi

Birleşmiş Milletler'i tarafsızlık ilkesini ihlal etmekle suçlayan Lavrov, "Maalesef son yıllarda bu ilkenin ciddi şekilde ihlal edildiğini görüyoruz. BM Şartı'nın 25. maddesinde tüm üye devletlerin BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uymasını öngören ilke de çiğnendi. Batı, Filistin Devleti'nin kurulmasını öngören karar dahil BMGK'nin diğer kararlarını ihlal ettiği gibi bu ilkeyi de ihlal ediyor." dedi.