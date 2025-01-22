Lavrov: Ukrayna Krizinde Anlaşmalar İhlalleri Engelleyen Mekanizmalar İçermeli

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile krizin çözümüne yönelik yapılabilecek anlaşmaların ihlalleri engelleyen mekanizmalar içermesi gerektiğini açıkladı.

Lavrov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile Moskova'da bir araya geldi. Toplantının ardından, iki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında 2025-2027 yıllarını kapsayan işbirliği programı imzalandı ve basın toplantısı düzenlendi.

Bu toplantıda Lavrov, Rusya ve Kırgızistan’ın küresel ve bölgesel sorunlara yönelik yaklaşımının uyumlu olduğunu dile getirdi. Birleşmiş Milletler (BM) tüzüğüne uyulmasının önemini vurgulayan Lavrov, bu prensiplerin duruma göre değil, bütünüyle uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

Avrasya bölgesinde güvenlik konularına dikkat çeken Lavrov, terör ve aşırıcılıkla mücadeledeki girişimlerin güçlendirilmesi gerektiğini de belirtti. Lavrov, Kırgızistan ile Avrasya Ekonomi Topluluğu (AEB), Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) gibi platformlarda işbirliğine devam ettiklerini vurguladı.

Ukrayna krizine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Lavrov, görüşmelerde özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşma ve krizin nedenlerini ortadan kaldırma konusundaki kararlılıklarını teyit ettiklerini belirtti. Lavrov, çatışmaların sona ermesinin imkansız olduğunu ifade ederek, ancak ihlalleri engelleyen mekanizmalar içeren güvenilir ve yasal anlaşmalar yapılabileceğini kaydetti.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev ise ülkesinin Rusya ile ilişkilerinin her açıdan geliştiğini vurgulayarak, KGAÖ bünyesinde barış ve güvenliğin sağlanması için gereken her türlü çabayı göstereceklerini belirtti.