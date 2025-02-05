Lavrov: Uluslararası Hukukun Üstünlüğü Kültürü Reddediliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Sert Açıklamalar

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistinlilerin Gazze'den ayrılması gerektiği yönündeki ifadelerine cevap vererek, "Uluslararası hukukun üstünlüğü kültürü reddediliyor." dedi. Lavrov, bu açıklamayı, başkent Moskova'da düzenlenen Ukrayna konulu bir toplantıda yaptı.

Ukrayna ve NATO İlişkileri Üzerine Değerlendirmeler

Toplantıda Trump’ın, "Ukrayna’nın NATO’ya katılma isteğinin hata olduğuna" ilişkin değerlendirmelerini yorumlayan Lavrov, "İlk kez Batılı bir lider, böyle bir açıklama yaptı ve bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Çünkü artık NATO sorunu, ABD'nin ciddi şekilde istişare etmeye hazır olduğu bir mesele olarak ön plana çıkmıştır. ABD, Batı’nın ve Kiev’in pozisyonunu belirleyecektir." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler'in Tarafsızlığı ve Ukrayna Krizi

Birleşmiş Milletler’in (BM) Ukrayna konusundaki yaklaşımını eleştiren Lavrov, BM Genel Sekreterliğinin tarafsızlık ilkesine rağmen Ukrayna'da Batı ile birlikte hareket ettiğini vurguladı. Lavrov, Ukrayna krizinin köklü nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğine dikkat çekti.

Trump’ın Golan Tepeleri Açıklamaları ve Uluslararası Hukuk

Trump’ın, görevinin ilk döneminde de Suriye’nin Golan Tepeleri'nin İsrail’e ait olduğu yönündeki açıklamalarına dikkat çeken Lavrov, "BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararları iptal ediliyor. Bu eğilim devam edecek." yorumunda bulundu.

Çok Kutuplu Dünyaya Dair Gözlemler

Bakan Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun çok kutuplu dünya düzeninin bugünün gerçeği olduğu şeklindeki açıklaması için "İlginç bir açıklama. Amerikan yetkililerinden bunu daha önce duymadık. Bunun pratikte siyasete nasıl yansıyacağını göreceğiz." dedi.