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Lavrov ve Abdulati’den Orta Doğu Görüşmesi

Rusya ve Mısır Dışişleri Bakanları, Orta Doğu'daki gerilimi ve çatışmaları görüştü.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 22:25
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 22:25
Lavrov ve Abdulati’den Orta Doğu Görüşmesi

Lavrov, Mısırlı Mevkidaşı ile Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Orta Doğu’daki güncel durumu değerlendirdi.

Orta Doğu'da Barış Vurgusu

Rusya Dışişleri Bakanlığından gelen açıklamaya göre, görüşmede Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki ateşkesin sağlanması ve genel olarak bölgedeki gerilimin azaltılmasının önemi üzerinde duruldu.

Koordinasyon ve İletişim Önceliği

Moskova ve Kahire’nin Orta Doğu’daki tüm meselelerle ilgili eylemlerini koordine etmesi gerektiği vurgulanırken, bakanların ikili ve uluslararası gündemdeki konulara ilişkin aktif temaslarını sürdürme konusundaki kararlılıkları da ifade edildi.

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