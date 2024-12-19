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Lavrov ve Cassis, Ukrayna Krizini Masaya Yatırdı

Rusya ve İsviçre dışişleri bakanları, Ukrayna krizini telefon görüşmesinde ele aldı, NATO'nun genişlemesine dair endişeler paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 21:03
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 21:03
Lavrov ve Cassis, Ukrayna Krizini Masaya Yatırdı

Ukrayna Krizinin Detayları Ele Alındı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, 18 Aralık'ta telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündem maddesi, Ukrayna krizinin mevcut durumu oldu.

Rusya’nın Güvenlik Endişeleri

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov ve Cassis'in görüşmede NATO'nun Doğu'ya doğru genişlemesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Bu durumun, Ukrayna'da gerçekleştirilen özel askeri operasyonun temel nedenlerinden biri olduğu belirtildi. Rusya'nın ulusal güvenliğini sağlamak adına gereken her türlü önlemi almaya hazır olduğu ifade edildi.

İsviçre’nin Pozisyonu

Ayrıca, görüşmede İsviçre'nin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin çözüm önerilerini destekleme girişimlerine dikkat çekildi. Ancak Kiev yönetiminin Rusya'ya yönelttiği ültimatomların anlamsız olduğu ifade edildi. Açıklamada, Ukrayna yönetiminin Birleşmiş Milletler (BM) tüzüğü çerçevesinde dil ve dinle ilgili insan haklarına uyması gerektiği vurgulandı.

AGİT’in Rolü Üzerine İstişare

Ayrıca, Lavrov ile Cassis’in Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) konusunu da görüştüğü aktarıldı. Rus tarafı, AGİT’in Avrupa forumu olarak hayatta kalabilmesi için temel kurallara uyulması gerektiğini ifade etti. Örgütün bozulmasının önlenmesi gerektiği üzerinde duruldu.

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