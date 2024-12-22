Lavrov ve Mısırlı Mevkidaşı Abdulati, Suriye ve Gazze'yi Görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile Suriye ve Gazze Şeridi'ndeki güncel durumu telefon görüşmesi ile değerlendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından gelen açıklamaya göre, Lavrov ve Abdulati, Suriye ile ilgili gelişmeler üzerinde durarak, Birleşmiş Milletler'in, Suriyelilerin yürüttüğü kapsamlı siyasi sürecin temelinde, Suriye'de istikrar ve barış sağlama yönünde uluslararası girişimlerin pekiştirilmesinde önemli bir rol oynaması gerektiğini vurguladılar.

Görüşmede, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne güçlü bir destek sağlandı. Gazze Şeridi'ndeki durumu istişare eden bakanlar, Gazze'de en kısa sürede bir ateşkes sağlanması gerektiğini, ayrıca Filistin meselesine dair uluslararası hukuk çerçevesinde adil çözümlerin üretilmesi için gerekli koşulların oluşturulmasının elzem olduğunu belirtti.

Lavrov ve Abdulati, Rusya ile Mısır arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi üzerinde de konuşarak, siyasi diyaloğun sürdürülmesi ve ticaret ile ekonomi alanındaki işbirliğinin genişletilmesi konusundaki kararlılıklarını dile getirdiler.