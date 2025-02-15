Lavrov ve Rubio'dan Ukrayna ve Filistin Üzerine Kritik Telefon Görüşmesi

Rusya ve ABD dışişleri bakanları, Ukrayna ve Filistin'deki durumu ele almak üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 22:44
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 22:44
Lavrov ve Rubio'dan Ukrayna ve Filistin Üzerine Kritik Telefon Görüşmesi

Lavrov ve Rubio'nun Telefon Görüşmesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Ukrayna ve Filistin’deki güncel durumu ele aldı. İki bakan, ayrıca iki ülke arasındaki ilişkiler hakkında da değerlendirmelerde bulunmuşlardır.

Görüşmenin Ayrıntıları

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan resmi açıklamaya göre, bu görüşme ABD tarafının talebi doğrultusunda gerçekleşti. Lavrov ve Rubio, ABD-Rusya ilişkilerinde biriken sorunların çözümü için bir iletişim kanalı kurma konusunda mutabık kaldılar.

İşbirliği ve Uzlaşı Vurgusu

Görüşmede, Ukrayna, Filistin, Orta Doğu ve diğer bölgesel konular üzerinde işbirliği yapılması konusunda niyet beyan edildi. Ayrıca, diplomatik misyonlara yönelik karşılıklı engellerin kaldırılması amacıyla ABD’li ve Rus uzmanların yakında bir araya gelmesi konusunda uzlaşıya varıldığı ifade edildi.

Gelecek Temaslar

Lavrov ve Rubio, başkanların belirlediği ton doğrultusunda diyalogu yeniden kurma konusunda birlikte çalışmaya hazır olduklarını da belirttiler. Ayrıca, olası bir Rusya-ABD zirvesi için hazırlıkların sürdürülmesi konusunda da karşılıklı temasların devam etmesinin önemi vurgulandı.

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