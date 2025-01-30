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Lavrov ve Suudi Bakan, Suriye'yi Telefonla Görüştü

Rusya ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları, Suriye'deki durumu görüşmek üzere telefonda bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 16:05
Lavrov ve Suudi Bakan, Suriye'yi Telefonla Görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye'deki durumu ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, iki bakan, Suriye'deki krizin çözüm süreci hakkında önemli değerlendirmeler yaparak, Orta Doğu'da barış ve istikrarı tehdit eden unsurların siyasi diplomatik yöntemlerle giderilmesi için uluslararası toplumun çabalarını arttırması gerektiğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca, Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki çeşitli alanlardaki ilişkilerin güçlendirilmesi üzerine de istişareler gerçekleştirildi.

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