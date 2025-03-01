Lavrov ve Szijjarto'dan kritik telefon görüşmesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin, Macar tarafının isteği üzerine yapıldığı duyuruldu.

Bakanlık açıklamasında, Szijjarto’nun, Kiev yönetiminin TürkAkım doğal gaz boru hattının altyapısına yönelik tehditler hakkında Lavrov’dan bilgi almak istediği belirtildi. Lavrov, telefon görüşmesi sırasında gerekli bilgileri Szijjarto’ya aktardı.

Bu görüşme, Rusya Savunma Bakanlığı’nın, Ukrayna’nın, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin ABD ziyareti sırasında TürkAkım boru hattına yönelik bir saldırı girişiminde bulunduğunu açıklamasının hemen ardından geldi. Bilgiler, Ukrayna’nın bu saldırı girişimini insansız hava araçlarıyla gerçekleştirmeye çalıştığını ortaya koyuyor.