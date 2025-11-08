Lavrov: Washington, Trump'ın Nükleer Denemeleri Konusunda Ortak Anlayışta Değil

Lavrov, Trump'ın nükleer deneme açıklamalarının net olmadığını, Washington'da ortak anlayış bulunmadığını ve Rusya'nın hazırlıklarını sürdürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 21:00
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 21:00
Lavrov: Washington, Trump'ın Nükleer Denemeleri Konusunda Ortak Anlayışta Değil

Lavrov: Washington, Trump'ın nükleer denemeleri konusunda ortak anlayışa sahip değil

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer denemelere ilişkin açıklamalarının net olmadığını söyledi. Lavrov, Washington'dan bu konuda Rusya'ya diplomatik kanallarla herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtti.

Rusya'da hazırlıklar sürüyor

Lavrov, Vladimir Putin'in 5 Kasım Çarşamba günü üst düzey Rus yetkililere muhtemel nükleer silah denemelerine ilişkin öneriler hazırlaması talimatı verdiğini anımsatarak, bu süreçte hazırlıkların devam ettiğini ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı.

Putin'in ifadeleri hatırlatılarak, "Bu tür bir deneme halinde Rusya da aynı şekilde karşılık verecek" denildi. Ayrıca Rusya Savunma Bakanı Andrei Belousov'un Novaya Zemlya'daki test sahasının kısa sürede nükleer silah denemelerine ev sahipliği yapabileceğini söylediği kaydedildi.

Trump'ın ifadeleri ve Pentagon talimatı

Lavrov, Trump'ın Pentagon'a nükleer denemelere devam talimatı verdiğine değindi ve Washington temsilcilerinin kamuoyuna yansıyan açıklamalarının "Başkan Trump'ın ne demek istediği konusunda ortak bir anlayışa sahip olmadıklarını" gösterdiğini ifade etti. Lavrov, "Konunun nükleer silah taşıyıcılarının test edilmesi veya altkritik denemelerle ilgili olup olmadığı ya da Başkan Trump'ın tam kapsamlı nükleer denemeleri mi kastettiği net değil" dedi.

Trump, 31 Ekim'de yaptığı açıklamada, "Çok yakında öğreneceksiniz. Bazı testler yapacağız. Diğer ülkeler yapıyor. Eğer onlar yapıyorsa biz de yapacağız" demiş; testlerin kapsamı veya yeriyle ilgili ayrıntı vermemişti.

Metinde geçen altkritik testler, nükleer reaksiyonun gerçekleşmediği ve nükleer kapasiteye sahip ülkeler tarafından nükleer silah stoklarının güvenliği ile operasyonel hazırlığını korumak amacıyla yapılan testlerdir.

