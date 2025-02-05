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Layla Moran'dan Trump'a Sert Tepki: "Gazze Bizim Toprağımız"

Filistin kökenli İngiliz milletvekili Layla Moran, Trump'ın Gazze planına karşı durdu ve barışın ülke üzerinden sağlanamayacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 14:42
Layla Moran'dan Trump'a Sert Tepki: "Gazze Bizim Toprağımız"

Layla Moran, Trump'a Karşı Sesini Yükseltti

Filistin kökenli İngiliz milletvekili Layla Moran, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi 'devralma' ve oradaki Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı çıktı. Moran, İngiltere'yi ve uluslararası toplumu bu duruma karşı durmaya çağırdı.

Trump'ın Gazze Planı

Son dönemde tartışmalara neden olan Trump'ın Gazze'yi 'devralma' planı, bölgedeki mevcut durumu daha da karmaşık hale getirmekte. Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi üzerinde sorumluluk alarak buradaki tehlikeli unsurları ortadan kaldırmayı hedeflediğini belirtmişti.

Moran, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bu plan hakkında tek bir Filistinliyle bile istişare edilmediğini dile getirdi. "Gazze bizim toprağımız. Filistin bizim yurdumuz. Barış, ülkemiz pahasına sağlanamaz." dedi.

Uluslararası Toplumun Rolü

Moran, İngiltere'nin bu durumu göz ardı etmemesi ve Filistin devletini tanıması gerektiğini savundu. Ona göre, uluslararası toplumun bu meselede daha aktif bir rol üstlenmesi elzemdir.

Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri, başta Mısır ve Ürdün olmak üzere, komşu ülkelere yerleştirme teklifi, bölgedeki mevcut sorunları daha da derinleştiriyor. Moran'ın bu konudaki kararlı tutumu, Filistin meselesinin uluslararası arenada daha fazla tartışılmasına yol açabilir.

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