Lazkiye Bayırbucak'ta Orman Yangını: 3 İtfaiye Yaralandı

Lazkiye'nin Bayırbucak bölgesinde 2 gündür süren orman yangınında 3 itfaiye görevlisi yaralandı, 1 araç kullanılamaz hale geldi; ekipler acil destek çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 14:18
Bayırbucak, Sukkariye ve Nisbi'de devam eden yangın

Suriye'nin kuzeybatısında yer alan Lazkiye iline bağlı Bayırbucak bölgesinde 2 gündür devam eden, Sukkariye ve Nisbi köylerinde dün başlayan orman yangınına müdahale eden 3 itfaiye görevlisinin yaralandığı bildirildi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) tarafından yapılan açıklamaya göre yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Yangın söndürme çalışmalarına katılan 3 itfaiye görevlisi yaralanırken, 1 itfaiye aracı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, şiddetli rüzgar, zorlu arazi koşulları ve bölgede devrik Baas rejimi döneminden kalma patlayıcılar bulunması nedeniyle alevleri kontrol altına almakta güçlük çekiyor.

Yangın söndürme çalışmaları devam ederken yetkililer acil destek çağrısı yaptı.

Suriye'nin kuzeybatısında yer alan Lazkiye iline bağlı Bayırbucak bölgesinde 2 gündür devam eden orman yangınına müdahale eden 3 itfaiye erinin yaralandığı bildirildi. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) tarafından yapılan açıklamaya göre, Bayırbucak'ın Sukkariye ve Nisbi köylerinde dün başlayan yangın henüz kontrol altına alınamadı. Yangın söndürme çalışmalarına katılan 3 itfaiye görevlisi yaralanırken, 1 itfaiye aracı yanarak kullanılamaz hale geldi.

