Lazkiye'de Türkmenler İlk Cuma Namazını Kıldı

Lazkiye'de Tarihi An!

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından, Lazkiye ilindeki Türkmenler tarihi bir olay yaşadı. Beşşar Esed rejiminin yerinden ettiği Türkmenler, 8 Aralık'tan itibaren evlerine dönmeye başladılar.

İlk Cuma Namazı Coşkusu

Ali Cemal Mahallesi'nde bulunan Rahman Camisinde, rejimin yıkılmasından sonra Türkmenler ilk cuma namazını kıldılar. Evlerine dönmenin ve yeniden bir arada olmanın mutluluğunu yaşayan Türkmenler, namaz sırasında dua ettiler.

Namaz sonrası, halk “Suriye devrimi bayraklarıyla” kutlamalar yaparak, yeni Suriye için temennilerde bulunan sloganlar attı.

Suriye'deki Gelişmeler Hız Kesmiyor

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi büyük illerde hakimiyet sağlamıştı.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplar, halk kitlelerinin de desteğiyle, rejimi büyük bir darbe ile çökertti. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmak zorunda kaldı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu, aralık ayında başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı. Bu operasyon kapsamında Münbiç ilçesi de temizlenerek, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası bölge PKK/YPG'den arındırıldı.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinden sonra Lazkiye ilindeki Türkmen mahallesi ilk cuma namazında saf tutuldu.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinden sonra Lazkiye ilindeki Türkmen mahallesi ilk cuma namazında saf tutuldu.