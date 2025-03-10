Lazkiye'deki Kilise Liderlerinden Suriyeli Siviller Açıklaması

Lazkiye'deki Hristiyan Kiliselerinden Önemli Açıklama

Suriye'nin Lazkiye kentindeki Hristiyan Kiliselerinin Ruhani Liderleri Birliği, bazı sosyal medya platformlarında yayılan "kiliselerin kapılarının Suriyeli sivillere açıldığı" iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Gerekli Önlemler Alınıyor

Ruhani liderler tarafından yapılan yazılı açıklamada, şehirde hanelere yönelik önlem alınmasını gerektirecek bir durum bulunmadığı vurgulandı. Bu tür arkadaş atmosferler ve spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

Yardımseverlik Vurgusu

Açıklamada, kiliselerin her zaman ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye hazır olduğu ifade edilerek, yetkililerle gerçekleştirilen son toplantıda Suriye Genel Güvenlik İdaresi'nden gelen bir heyetle bir araya gelindiği ve halkın endişelerinin yönetimle paylaşıldığı aktarıldı.

Resmi Bilgilere Dikkat!

Son olarak, resmi kaynaklar dışında yayılan haberlerin dikkate alınmaması gerektiği vurgulandı. Hristiyan Kiliselerinin Ruhani Liderleri Birliği, bu tür spekülatif bilgilere karşı halkı uyarmaya devam edecek.