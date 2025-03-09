Lazkiye'deki Olaylar: Fidan'ın Açıklamaları

Fidan'dan Lazkiye Olaylarına Değerlendirme

Suriye siyasetinde önemli bir figür olan Fidan, Lazkiye'deki son gelişmelere ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Fidan, "(Lazkiye'deki olaylar) Suriye hükümetinin hiçbir provokasyona gelmeden haftalardır sürdürdüğü politikanın, bir provokasyonla rayından çıkarılmaya çalıştığını görüyoruz" şeklinde konuştu.

Provokasyon İddiası

Fidan, bu olayların, hükümetin istikrarlı politikasını hedef alarak sabote edilme çabası olduğunu vurguladı. Sözlerinde, "Suriye hükümeti, mevcut politikalarında kararlı adımlar atarken, dışarıdan gelen bu tür etkilere karşı dikkatli olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Olayların seyrinin dikkatle izlenmesi gerektiğini söyleyen Fidan, Suriye'nin ulusal bütünlüğünün korunması adına atılması gereken adımlara da değindi.