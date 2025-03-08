Lazkiye Olaylarının Arka Planındaki İsim: Giyas Delle

Lazkiye Olaylarının Fitilini Ateşleyen İsim: Giyas Delle

Suriye'nin Lazkiye ilinde 6 Mart'ta devrik rejim unsurlarının güvenlik güçlerine pusu kurarak 11 güvenlik görevlisini öldürmesiyle başlayan çatışmaların arkasındaki ismi merak edenler için cevap: Giyas Delle. Delle, devrik rejim lideri Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'e bağlı 4. Tümen'de görev alıyor.

Çatışmaların Planlayıcısı ve Katliamlar

Delle'nin adı, Suriye'de gerçekleştirilen birçok katliamda geçiyor. 2012 yılında Şamın Muadamiye ve Deraya bölgelerinde sivillere yönelik düzenlenen ağır silahlı saldırılardan sorumlu tutuluyor. Bununla birlikte Delle, Madaya ve Zebadani bölgelerindeki rejim ablukaları sonucu 100'den fazla kişinin açlıktan ölmesine de sebep oldu.

Ayrıca, Doğu Guta ablukasında yer alan Delle, muhalif güçlere ve sivillere yönelik saldırıların düzenlendiği yıllarda İran komutasındaki milislerle birlikte çalıştı. Mahir Esed, devrik rejim döneminde İran ile en güçlü ilişkilere sahip rejim elebaşı olarak biliniyor.

Yeni Gelişmeler ve Yeraltı Yapılanması

Rejim devrildikten sonra memleketi Lazkiye'ye kaçan Delle, eski asker ve milislerle yeraltı yapılanmasını “askeri meclis” olarak ilan etti. 6 Mart'ta yaptığı açıklamada, hükümet güçlerini Lazkiye ve Tartus'tan çıkaracaklarını savundu ve mevcut yönetimi devirmek için harekete geçtiklerini duyurdu.

ABD Yaptırımları ve Son Durum

1971'de Lazkiye'nin Beyt Yaşut köyünde doğan Delle, 20 Ağustos 2020'de Suriye'de ateşkesi engelleme faaliyetlerindeki rolü nedeniyle ABD'nin yaptırım listesine girmişti.

Lazkiye'de 6 Mart'ta başlayan çatışmalar, dün akşam güvenlik güçlerinin bölgede yeniden hakimiyet sağlaması ile büyük ölçüde sona ermiş durumda.