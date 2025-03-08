Lazkiye Olaylarının Arka Planındaki İsim: Giyas Delle

Giyas Delle, Lazkiye'de patlak veren çatışmaların planlayıcısı olarak öne çıkıyor. 6 Mart'ta yaşanan olaylarla ilgili detaylar burada.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 19:39
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 19:39
Lazkiye Olaylarının Arka Planındaki İsim: Giyas Delle

Lazkiye Olaylarının Fitilini Ateşleyen İsim: Giyas Delle

Suriye'nin Lazkiye ilinde 6 Mart'ta devrik rejim unsurlarının güvenlik güçlerine pusu kurarak 11 güvenlik görevlisini öldürmesiyle başlayan çatışmaların arkasındaki ismi merak edenler için cevap: Giyas Delle. Delle, devrik rejim lideri Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'e bağlı 4. Tümen'de görev alıyor.

Çatışmaların Planlayıcısı ve Katliamlar

Delle'nin adı, Suriye'de gerçekleştirilen birçok katliamda geçiyor. 2012 yılında Şamın Muadamiye ve Deraya bölgelerinde sivillere yönelik düzenlenen ağır silahlı saldırılardan sorumlu tutuluyor. Bununla birlikte Delle, Madaya ve Zebadani bölgelerindeki rejim ablukaları sonucu 100'den fazla kişinin açlıktan ölmesine de sebep oldu.

Ayrıca, Doğu Guta ablukasında yer alan Delle, muhalif güçlere ve sivillere yönelik saldırıların düzenlendiği yıllarda İran komutasındaki milislerle birlikte çalıştı. Mahir Esed, devrik rejim döneminde İran ile en güçlü ilişkilere sahip rejim elebaşı olarak biliniyor.

Yeni Gelişmeler ve Yeraltı Yapılanması

Rejim devrildikten sonra memleketi Lazkiye'ye kaçan Delle, eski asker ve milislerle yeraltı yapılanmasını “askeri meclis” olarak ilan etti. 6 Mart'ta yaptığı açıklamada, hükümet güçlerini Lazkiye ve Tartus'tan çıkaracaklarını savundu ve mevcut yönetimi devirmek için harekete geçtiklerini duyurdu.

ABD Yaptırımları ve Son Durum

1971'de Lazkiye'nin Beyt Yaşut köyünde doğan Delle, 20 Ağustos 2020'de Suriye'de ateşkesi engelleme faaliyetlerindeki rolü nedeniyle ABD'nin yaptırım listesine girmişti.

Lazkiye'de 6 Mart'ta başlayan çatışmalar, dün akşam güvenlik güçlerinin bölgede yeniden hakimiyet sağlaması ile büyük ölçüde sona ermiş durumda.

İLGİLİ HABERLER

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Kayıp Genç Mehmet Yüksel'in Cansız Bedeni Batman'da Bulundu
2
Hatay'da Arazöz Devrildi: Sürücü Nurullah Biçer Hayatını Kaybetti
3
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kadın JÖAK Personeline Özel Eğitim Videosu
4
Samsun'da TSK Güçlendirme Vakfı İçin İftar Programı Düzenlendi
5
İsrail Ordusu, Suriye'deki Hedeflere Saldırı Düzenledi
6
CHP Genel Başkanı Özel’den Filistin Desteği: "Filistin’in Yanında Olmaya Devam Edeceğiz"
7
Fatih'te İki Tekneyi Saran Yangın Kontrol Altına Alındı

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!