DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.677.514,84 0,59%

Lazzarini: Gazze'de kıtlığı inkâr etmek "insanlıktan çıkmanın en çirkin ifadesi"

UNRWA Başkanı Philippe Lazzarini, Gazze'deki kıtlığın inkârını kınadı; IPC raporu 15 Ağustos 2025'te felaket seviyesini doğruladı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 21:51
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 21:51
Lazzarini: Gazze'de kıtlığı inkâr etmek "insanlıktan çıkmanın en çirkin ifadesi"

Lazzarini: Gazze'de kıtlığın inkârı "insanlıktan çıkmanın en çirkin ifadesi"

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'de yaşanan kıtlığın inkâr edilmesini sert sözlerle eleştirdi. ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajda Lazzarini, kıtlığın Gazze halkının başına gelen en son felaket olduğunu vurguladı.

Lazzarini paylaşımında, "Abluka altındaki Gazze'de her bakımdan cehennem yaşanıyor." ifadesini kullandı ve İsrail'den insani kuruluşların kısıtlama olmaksızın Gazze'ye yardım ulaştırmasına izin vermesini talep etti.

İsrail'in Gazze'deki kıtlığı inkâr etmesine ilişkin olarak Lazzarini, "(Bunu) inkar etmenin, insanlıktan çıkmış olmanın en çirkin ifadesi" dedi ve hükümeti, Gazze'deki trajik gerçeklikten farklı bir anlatıyı yaymaya çalışmaktan vazgeçmeye çağırdı.

Lazzarini ayrıca sınır kapılarının açılması ve savaşın derhal durdurulması gerektiğini vurguladı; "Her saat önemli" sözleriyle kıtlığı durdurmak için hızlı hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

IPC raporu: Felaket seviyesi doğrulandı

BM'nin desteklediği gözlem kuruluşu IPC tarafından yayımlanan son raporda, 15 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla Gazze şehrindeki kıtlığın, IPC'nin felaket seviyesi olan 5. seviye ile makul kanıtlarla doğrulandığı bildirildi.

Raporda ayrıca, "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespiti yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
SANA 20 Ağustos'ta Yeni Yüzünü Tanıtıyor: 5 Dilde Yayın, Kürtçe Dahil
2
Ardahan'da 30 Ağustos'ta Ramazan Tabyası'na 7 km'lik Yürüyüş
3
Fatih Erbakan: 54. Hükümetin Bolluk ve Bereketini Yeniden Yaşatacağız — Burdur Kongresi
4
Lazzarini: Gazze'de kıtlığı inkâr etmek "insanlıktan çıkmanın en çirkin ifadesi"
5
Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)
6
Süleymaniye'de Talabani Kuzenler Çatışması: 23 Kişi Öldü İddiası
7
Kayseri'de 130 Motosikletli Kanser Hastası Çocuklar İçin Balon Uçurdu

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı