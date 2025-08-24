Lazzarini: Gazze'de kıtlığı inkâr etmek "insanlıktan çıkmanın en çirkin ifadesi"

Lazzarini: Gazze'de kıtlığın inkârı "insanlıktan çıkmanın en çirkin ifadesi"

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'de yaşanan kıtlığın inkâr edilmesini sert sözlerle eleştirdi. ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajda Lazzarini, kıtlığın Gazze halkının başına gelen en son felaket olduğunu vurguladı.

Lazzarini paylaşımında, "Abluka altındaki Gazze'de her bakımdan cehennem yaşanıyor." ifadesini kullandı ve İsrail'den insani kuruluşların kısıtlama olmaksızın Gazze'ye yardım ulaştırmasına izin vermesini talep etti.

İsrail'in Gazze'deki kıtlığı inkâr etmesine ilişkin olarak Lazzarini, "(Bunu) inkar etmenin, insanlıktan çıkmış olmanın en çirkin ifadesi" dedi ve hükümeti, Gazze'deki trajik gerçeklikten farklı bir anlatıyı yaymaya çalışmaktan vazgeçmeye çağırdı.

Lazzarini ayrıca sınır kapılarının açılması ve savaşın derhal durdurulması gerektiğini vurguladı; "Her saat önemli" sözleriyle kıtlığı durdurmak için hızlı hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

IPC raporu: Felaket seviyesi doğrulandı

BM'nin desteklediği gözlem kuruluşu IPC tarafından yayımlanan son raporda, 15 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla Gazze şehrindeki kıtlığın, IPC'nin felaket seviyesi olan 5. seviye ile makul kanıtlarla doğrulandığı bildirildi.

Raporda ayrıca, "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespiti yer aldı.