Le Pen'den Macron'a Referandum Çağrısı: Fransa'nın Siyasi Çıkmazı

Fransa Siyasi Krizle Yüzleşiyor

Fransa'nın aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi Meclis Grup Başkanvekili Marine Le Pen, ülkenin içinde bulunduğu siyasi çıkmazı aşmak için Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan referanduma gitmesini istedi.

Henin-Beaumont'da Açıklamalarda Bulundu

Le Pen, oyların aşırı sağa kaydığı Henin-Beaumont şehrinde basın toplantısı düzenledi. Hükümet kurma sürecinin belirsizlikle devam etmesi üzerine Macron’un, meclisteki en büyük ittifak olan Yeni Halk Cephesi'ne (NFP) dayanan zayıf bir hükümet kurmaya çalıştığını belirtti.

Demokrasi İçin Referandum Çağrısı

Le Pen, ülkenin içinde bulunduğu 'kaosta' demokrasiyi yaşatacak araçlar olduğunu vurgulayarak, "Önemli konularda referandum düzenlenmeli," ifadesini kullandı. "Halka doğrudan karar verme yetkisi vermeye yönelik her yaklaşımı koşulsuz destekleyeceğiz," diyerek siyasi istikrar için referandumun gerekliliğine dikkat çekti.

Yeni Seçim İhtimali ve Gensoru Tehdidi

Le Pen, Michel Barnier liderliğindeki yeni hükümete önceden hayır demeseler de, "Fransızların unutulması veya mağdur edilmesi durumunda hükümete karşı gensoru vermekten çekinmeyeceğiz," dedi. Ayrıca, bir yıl içinde yeni seçimlerin yapılmasını beklediğini de sözlerine ekledi.

Son olarak, Le Pen, Barnier’nin hükümetinde yer almayacaklarını açıkladı. Fransa’da, Ulusal Meclis'in feshedilip erken seçimlerin yapılmasının ardından bir yıl içinde yeni seçime gitmenin mümkün olduğu unutulmamalıdır.

Aşırı Sağın Yükselişi

30 Haziran'daki seçimlerin ilk turunda aşırı sağ, %33'ten fazla oy alarak açık ara birinci parti olmuştu. Macron’un solcu ittifaka karşı stratejisi, aşırı sağ adaylara karşı daha güçlü bir ortaklık oluşturma çabası olarak yorumlanıyor.

Bu siyasi tablo, Fransa tarihindeki en parçalı meclis yapısını ortaya çıkararak, politikada yeni belirsizlikler yaratmış durumda.