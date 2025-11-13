Le Trio Joubran Ankara'da: CSO Ada Ankara'da Filistin Dayanışma Gecesi

Büyükelçilik ziyareti ve konser öncesi hazırlık

Filistinli dünyaca ünlü müzik grubu Le Trio Joubran, bugün Ankara’da vereceği konser öncesinde Filistin’in Ankara Büyükelçiliğini ziyaret etti. Grup, Emine Erdoğanın katkılarıyla bu akşam Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankarada anlamlı bir konser düzenleyecek.

Le Trio Joubran, Filistin Dayanışma Gecesinde, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de uyguladığı saldırıları ve soykırım iddialarının sesine olmak için ile Gürcistan’da düşen askeri uçakta şehit olan Türk askerleri anısına eserlerini seslendirecek.

Grup üyeleri Samir Joubran, Wissam Joubran ve Adnan Joubran, ziyaret sırasında Filistin’in Ankara Büyükelçisi Nasri Abu Jaish ile Filistin’in kültürel mirasının korunması ve müzik aracılığıyla barış mesajlarının yayılması konularında görüş alışverişinde bulundu. Joubran kardeşler, Türk halkına destekleri için teşekkür ederek ocak ayında İstanbul’da konser verme düşüncelerinden söz etti.

Büyükelçi Nasri Abu Jaish'in açıklamaları

Nasri Abu Jaish, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze halkına yönelik ağır saldırılarının ve soykırım iddialarının kabul edilemez olduğunu vurguladı ve Filistinlilerin direnişini sürdürme kararlılığını şöyle dile getirdi: "Samir’e çok teşekkür ederim. Kendisi tamamen sanatsal olarak cevap verdi. Çünkü kendisi Filistin kültürü ile yoğurulmuş bir kişidir. İsrail bir işgal gücüdür. Herhangi bir yerde Filistinlileri görmek istemez. İsrail; Filistin’in sanatı, tarihi, kültürünü, mutfağını, her şeyini çaldı. Filistinlilerin enkazı altında devlet kurdu. Fakat Filistin; siyasetçileriyle, halkıyla, direnişçileriyle birlikte Filistin devleti kurulana kadar direnecekler. Filistin direniş yolculuğunda sürekli sanatla direnişi gösteren gruplarımız oldu. Birçok Filistinli şair, Filistin halkının da bütün dünya halkları gibi normal bir hayatı yaşama hakkını savundu."

Samir Joubran'dan anma ve mesajlar

Samir Joubran, konuşmasına şehitleri anarak başladı: "Uçak kazasında şehit olan Türk askerlerini ve Filistin şehitlerini rahmetle anıyoruz. Biz Filistinli olarak her yerde şehitleri anmakla meşhuruz aslında. Sürekli şehitleri anıyoruz." Samir, sahnedeki duygularını ve konserin anlamını da şu sözlerle aktardı: "Bugün sadece insan olduğumuz için çalıyoruz. Kötü bir durumda olan insanlarız ve geleceğe de umutla bakan insanlarız. Ankara’da tüm bu anlamları taşıyan bir gece sergilemeye çalışacağız. Özellikle Türk seyircilerine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biliyorum Türkiye’de bizi takdir eden Türk seyirciler çok fazla var."

Samir Joubran, Filistin müziğinin kimlik mücadelesinin bir parçası olduğunu belirterek, "Biz sadece toprağı ve coğrafyayı savunmuyoruz, aynı zamanda kimliği savunuyoruz. Müzik yapmak, kimlik baskısından kaçmalı. Biz Joubran üçlüsü olarak bir gün şöyle bir temennimiz var; kayaların içinden geçmiş bir gül için müzik çalmak istiyoruz. Normal olmak istiyoruz. Normal olabilmek için de normal şartlar altında olmalıyız. Normal şartlar da işgalin bitmesinden geçiyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Samir, Türkiye’nin kendilerine gösterdiği sevgiye vurguda bulunarak, "Biz de korkuyoruz, ki insanlar bizi alkışlarken, bize acıdıkları için alkışlıyorlar. Aynı zamanda da şundan emin olmalıyız ki, bizi alkışlarken iyi çaldığımız için alkışlanmak istiyoruz... Konserimize şehitlerimizi anarak başlayacağız. Hem Filistin’in hem Türkiye’nin şehitlerini anacağız ve geleceğe umutla bakan her çocuk için de tellerimizi oynatacağız. Türk halkının bize verdiği sevgi borcunun bir kısmını olsa da geri ödemeye çalışacağız" dedi.

