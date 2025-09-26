Le Trio Joubran Kayseri'de Sahne Aldı

Filistinli Le Trio Joubran, Erciyes Kültür Merkezi'ndeki Filistin Dayanışma Gecesi'nde Kayseri'de sahne aldı; yetkililer etkinlikte güçlü mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 23:04
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 23:13
Filistinli 3 kardeşin kurduğu müzik grubu "Le Trio Joubran", Kayseri'de dinleyicileriyle buluştu.

Erciyes Kültür Merkezi'nde özel bir şirket tarafından düzenlenen Filistin Dayanışma Gecesi'nde, Samir, Wissam ile Adnan Joubran kardeşlerden oluşan müzik grubu sahne aldı.

Grup üyeleri, yaklaşık 1 saat süren konserde sevilen parçalarını seslendirdi ve dinleyicilerden büyük ilgi gördü.

Vali Gökmen Çiçek, yaptığı konuşmada, Türk halkının Filistin'i hiçbir zaman yalnız bırakmadığını belirterek, "Toplumun büyük bir bölümünün akşam haberleri izleyemez hale geldiğini söyleyebilirim. Biz televizyonu kapattığımızda zulüm bitmiyor. Biz haberleri atladığımızda soykırım bitmiyor." dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise Filistin'de yüzlerce gazeteci ve BM görevlisinin katledildiğini söyledi.

Akar, İsrail'in kuvözdeki bebekleri bile öldürmekten çekinmediğini dile getirerek, "Filistin'de yaşanan olayların en küçüklerinden birisi Batı ülkelerinin birinde yaşansa tüm Avrupa ayağa kalkar. Filistin'de yaşanan katliama karşı yönetimlerin kulakları sağır, gözleri görmüyor fakat toplumlar ayakta. Milattan sonra 2025 yılındayız. Bu çağda, bu kadar bolluğun olduğu bir devirde orada insanlar açlıktan ölüyor." diye konuştu.

Akar, "2. Dünya Savaşı'nda Almanya, 43 bin kilometrekare olan Danimarka'yı 6 saatte işgal etti. Siyonazi Netenyahu çetesi, 360 kilometrekare olan Gazze'yi 2 yıldır ele geçiremiyor. Bu müthiş bir direniştir, şanlı bir direniştir. Allah onlara güç kuvvet versin." ifadelerini kullandı.

"Le Trio Joubran" yarın halk konserinde sahne alacak.

