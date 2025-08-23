Lee Jae Myung: Güney Kore-Japonya İşbirliğini Güçlendirme Çağrısı

Lee Jae Myung: Japonya ile İşbirliğinin Güçlendirilmesi Gerekiyor

Tokyo görüşmesi, Washington ziyaretinin eşiğinde gerçekleşti

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile Tokyo'da yaptığı ikili görüşmede, küresel ticaret ve güvenlik düzeninde yaşanan değişimlere karşı iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Güney Kore Başkanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Lee'nin bu görüşmesi, gelecek hafta ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği buluşma öncesinde Japonya ile ilişkileri geliştirme hedefinin bir parçası olarak değerlendirildi.

Lee, Japonya'yı "ön bahçeyi paylaşan komşu" olarak tanımlayarak, iki ülkenin işbirliğini ilerletmek ve anlaşmazlıkları en aza indirmek için çaba göstereceği beklentisini dile getirdi.

Lee'nin sözleri: "Uluslararası düzenin ticaret ve güvenlik alanlarında dalgalandığı bir dönemde, değerler, düzen ve ideoloji açısından benzer konumlara sahip Güney Kore ile Japonya, işbirliğini her zamankinden daha fazla güçlendirmeli."

Başbakan İşiba da Lee'nin ABD ziyaretinden önce ilk ikili görüşmesini Japonya'da yapmayı tercih etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. İşiba, üçlü işbirliğinin önemine dikkat çekerek, "Japonya, Güney Kore ve ABD arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Barış ve istikrar, ancak çaba gösterilirse sağlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Taraflar, bölgesel güvenlik ve ekonomik işbirliğini güçlendirme yönünde adımlar atma konusunda mutabık kalırken, ikili ve üçlü mekanizmaların geliştirilmesinin gerekliliği bir kez daha öne çıktı.