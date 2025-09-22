Lee Jae Myung: Kuzey Kore'de İlk Adım Nükleer Silah Üretimini Durdurmak Olabilir

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, BBC'ye verdiği mülakatta Kuzey Kore'nin doğrudan nükleer silahsızlandırılmasından ziyade ilk adımda nükleer silah üretiminin durdurulmasına yönelik bir anlaşmayı kabul edebileceğini açıkladı.

Mülakat ve önerinin ayrıntıları

Lee, mülakatta Kuzey Kore'nin yıllık 15 ila 20 nükleer silah ürettiğini öne sürerek, geçiş tedbiri olarak üretimin durdurulmasının nükleer silahsızlanmadan daha gerçekçi ve ulaşılabilir bir hedef olduğunu savundu.

Lee'nin ifadesiyle: "Uzun vadeli nükleer silahsızlandırma hedefinden vazgeçmediğimiz sürece Kuzey Kore'nin nükleer ve füze geliştirmesini durdurmanın açıkça faydaları olacak."

ABD-Kuzey Kore ilişkileri ve bölgesel dinamikler

Lee, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında karşılıklı güven olduğunu belirterek, iki liderin yeniden bir araya gelmesinin "Güney Kore için faydalı olabileceğini" ve "küresel barış ve güvenliğe katkı sağlayabileceğini" söyledi.

Ayrıca Lee, Çin, Rusya ve Kuzey Kore arasında gözlemlenen yakınlaşmayı istemedikleri bir durum olarak nitelendirirken, buna yanıt olarak ABD ve Japonya ile yakın çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

BM ve güvenlik mekanizmaları hakkında görüş

Lee, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin reformunun pek gerçekçi olmadığını savunarak, "BM'nin, gerçekten barışçıl bir dünya oluşturmada yetersiz kaldığı açık olsa da birçok önemli fonksiyonunu hala gerçekleştirdiğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki müzakere geçmişi

Taraflar arasındaki görüşmelerin geçmişine değinen haberde öne çıkan tarihler şunlar:

- 12 Haziran 2018: Trump ile Kim Jong-un ilk kez Singapur'da buluştu; Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış hedefinde mutabakata varıldı.

- 26-27 Şubat 2019: Vietnam'da yapılan zirve beklenenden hızlı ve anlaşmasız sona erdi.

- 30 Haziran 2019: İki lider, Güney ve Kuzey Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede görüşerek müzakere sürecini sürdürme kararı aldı.

- Ekim 2019: İsveç'te çalışma düzeyindeki görüşmeler, Kuzey Kore'nin Amerikalıların "eski tutum ve tavırlarını" sürdürdüğünü belirtmesiyle kesildi.

- 2020: Washington yönetiminin müzakereleri sürdürme teklifleri Pyongyang tarafından reddedildi.

Lee'nin açıklamaları, nükleer silahsızlanma hedefinden vazgeçmeden, aşamalı ve uygulanabilir adımlarla gerilimin azaltılmasına yönelik bir yaklaşımı işaret ediyor.