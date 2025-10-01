Lee Jae Myung: Savunma Harcamaları %8,2 Artacak

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ülkenin savunma kapasitesini güçlendirme hedefiyle gelecek yıl savunma harcamalarında %8,2 artış yapacaklarını açıkladı. Lee, açıklamayı Güney Kore Silahlı Kuvvetler Günü töreninde yaptı ve ülkenin yüksek teknolojiye dayalı bir ordu kurma kararlılığını vurguladı.

Hedef ve yatırımlar

Lee, "Askeri gücümüze olan gurur ve güvenimize dayanarak güçlü ve kendi kendine yeten bir savunmaya doğru ilerlemeliyiz." diyerek, barış ve refahı güvence altına almak için başka ülkelere bağımlı kalınmaması gerektiğini belirtti. Hükümet, bu hedef doğrultusunda yapay zeka destekli savaş robotları, otonom insansız hava araçları ve hassas saldırı ve savunma füze sistemleri gibi gelişmiş silah sistemlerine yatırım yapacak.

Bütçe ve ittifak

Güney Kore Savunma Bakanlığı meclise sunduğu teklifte, gelecek yıl için 66,3 trilyon won (47,6 milyar dolar) değerinde bir bütçe talep etmişti. Lee, ülkenin savunma harcamalarının Kuzey Kore'nin gayri safi yurtiçi hasılasından 1,4 kat fazla olduğunu söyledi ve Güney Kore-ABD askeri ittifakının "sağlam" olduğunu aktardı.

Teklif edilen %8,2 oranındaki artış, 2019'daki aynı orandan sonra son 7 yılın en büyük yıllık artışı niteliğini taşıyor. Hükümetin planları, ileri teknolojiye dayalı bir savunma yeteneği inşa ederek ülkenin hem bağımsızlığını hem de bölgesel caydırıcılığını güçlendirmeyi amaçlıyor.