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Leeds'te Şiddet Olaylarına Karışan 20 Kişi Gözaltına Alındı

Leeds'teki olaylarda 20 kişi gözaltına alındı; polis, şiddet olaylarına karışanları yargı önüne çıkarmakta kararlı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 16:49
Leeds'te Şiddet Olaylarına Karışan 20 Kişi Gözaltına Alındı

Leeds'teki Olaylar Sonrası 20 Gözaltı

İngiltere'nin Leeds kenti, 18 Temmuz akşamı Harehills bölgesinde gerçekleşen şiddet olaylarıyla sarsıldı. Polisin yaptığı açıklamaya göre, bu olaylara karışan toplamda 20 kişi gözaltına alındı.

Kargaşanın Sebebi

Olayların, sosyal hizmet ekiplerinin bir ailenin çocuklarını almak istemesi üzerine başladığı belirtiliyor. Gözaltına alınanların 17'sinin doğrudan kargaşayla bağlantılı olduğu ifade edilirken, 3 kişinin ise bölgedeki diğer olaylara dahil olduğu kaydedildi.

İlk Dava Açılanlar

Gözaltındaki kişiler arasında 43 yaşındaki Mark Mitchell ve 30 yaşındaki Zamonsty Milan yer alıyor. Her iki kişi de kundaklama ve şiddet içerikli kargaşaya neden olma suçlamasıyla mahkemeye çıkarılacak. Ayrıca, 37 yaşındaki Iustin Dobre de kundaklama suçlamasıyla yargılanacak.

Toplumsal Tepkiler

Olaylarda bir polis aracının devrildiği ve bir otobüsün ateşe verildiği görüntülerin ardından, Leeds Belediye Başkanı Tracy Brabin ve İçişleri Bakanı Yvette Cooper durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Brabin, toplumsal gerilimleri artırmaya çalışanlara tekrar düşünmeleri yönünde uyarıda bulundu. Cooper ise "Leeds'teki saldırılardan dehşete düştüm. Bu tür bir kargaşanın toplumumuzda yeri yok," ifadelerini kullandı.

West Yorkshire Polisi, şiddet olaylarının daha da tırmanmadan önce, bölgedeki çocukları ve çalışanları güvenli bir şekilde uzaklaştırdıklarını açıkladı. Gelecek günlerde daha fazla gözaltı yapılabileceği belirtiliyor.

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